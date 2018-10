Legabasket Serie A - Brescia fa sua gara 1, 85-82 su Milano

Primo colpo di scena in queste semifinali: Brescia sbanca il Forum vincendo gara 1: 85-82 su Milano.

Partenza forte per la Leonessa (13-21 dopo 10'), ma anche nel 2° quarto sono gli ospiti ad avere la meglio e chiudono il primo tempo sul più 7, 36-43. Nel terzo quarto Brescia sfiora anche il più 13, ma non riesce a chiuderla. Milano compie lo sforzo di pareggiare (78-78), ma gli ospiti riescono a portare a casa la partita. Man of the match sicuramente è Michele Vitali con 20 punti.

Quintetti

Milano: Cinciarini, Goudelock, Tarczewski, Kuzminskas e Micov

Brescia: Moss, M. Vitali, L. Vitali, Landry ed Ortner

La partita

1° Quarto

Brescia parte subito forte proponendo in difesa la classica zona e con Moss si porta sul 3-6. Milano si sblocca da tre e trova il primo vantaggio della partita (9-6).

La Leonessa si fa sotto con un bel canestro di Landry ed in difesa ripropone nuovamente la 3-2, ma Cinciarini riesce ad attaccarla molto bene (11-8). Brescia piazza un 5-0 di parziale e mette la testa di nuovo avanti (11-13).

Pianigiani inserisce Pascolo, Gudaitis, Jerrells anche coach Diana cambia mettendo in campo Hunt, Sacchetti e Cotton. Milano non riesce più a segnare così Brescia piazza la primi mini fuga (13-21). Immediato time out chiamato dallo staff biancorosso ad un minuto dalla fine del primo quarto. Risultato che non cambia dopo i primi dieci minuti di gioco. 7 punti di M. Vitali.

Moos David EA7 Emporio Armani Milano - Germani Basket Brescia Legabasket serieA 2017/2018 Playoff Semifinale gara 1 Milano 24/05/2018 Foto Ciamillo-Castoria

2° Quarto

Milano si sblocca prima con Gudaitis e poi con una bella penetrazione di Bertans (16-21).Per l'Olimpia segnano solo loro e così i padroni di casa ritornano sotto solo di 4 lunghezze (21-25).

Le scarpette rosse guidate dal proprio pubblicano pareggiano con due triple di Jerrells e una di Goudelock (30-30). Time out chiamato da Diana. Minuto di sospensione che fa bene a Brescia che piazza a sua volta 5-0 di parziale tornando così avanti nel punteggio (30-35) costringendo questa volta al time out Pianigiani.

Gli ospiti però chiudono al meglio e vanno negli spogliatoi sopra di 7 punti, 36-43. Bene la Leonessa sicuramente più reattiva di Milano, 10 punti di Landry e 9 di Moss. Dall'altra parte solamente 7 di Cinciarini.

Vitali Luca EA7 Olimpia Milano - Basket Leonessa Brescia Semifinali PlayOff GAME 01 Legabasket Serie A 2017/18 Milano, 24/05/2018 Foto Ivan Mancini / Ciamillo-Castoria

3° Quarto

Brescia parte meglio dei padroni di casa (41-47), Pianigiani inserisce Gudaitis e fa la mossa giusta perchè è proprio il lituano a riportare Milano sotto solo di tre punti (50-53). Un fischio leggermente dubbio ridà agli ospiti due possessi pieni di distanza di vantaggio (50-56). L'Olimpia soffre terribilmente Ortner da sotto con Pianigiani costretto a chiamare minuto di sospensione sul più 9 Brescia.

La Leonessa non si ferma e continua a segnare a discapito di Milano che invece non riesce a sbloccarsi nemmeno da sotto così Brescia il massimo vantaggio di 13 punti, 57-70.

L'Olimpia torna a respirare con sei punti della coppia lituana Gudaitis e Kuzminskas con immediato time out di coach Diana (63-70). Milano dopo aver toccato i 13 punti di svantaggio chiude il terzo quarto solamente sotto di cinque punti, 65-70. 11 punti per Cinciarini e 10 per Goudelock.

Kuzminskas Mindaugas, EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO vs GERMANI BASKET BRESCIA, gara 1 Semifinale Play off Lega Basket Serie A 2017/2018, Mediolanum Forum Assago (MI) 24 maggio 2018 - FOTO: Bertani/Ciamillo

4° Quarto

Milano ad inizio dell'ultimo quarto di gioco prova a farsi sotto, ma Brescia è sicuramente più reattiva e mantiene il vantaggio (71-76).

Gli ospiti ripropongono nuovamente la 3-2 e Tarczewski ne approfitta da sotto canestro per portare Milano nuovamente sotto solo di tre punti 73-76. L'Olimpia guidata dal suo pubblico pareggia con una tripla centrale di Micov 78-78.

Ma da qui in poi Brescia riesce ad avere la meglio e vince gara 1, 82-85.