NBA Playoffs - In gara4 la confusione regna sovrana negli ultimi 5' dei Warriors

Houston passa alla Oracle Arena, e ci riesce tenendo ad appena 12 punti l'attacco dei padroni di casa. Attacco che è stato un disastro negli ultimi 12', e andiamo quindi ad osservare i tanti errori commessi dai Warriors in particolare negli ultimi 5, tanto nella metà campo offensiva quanto in quella difensiva.

Partiamo allora da questa incomprensione in difesa tra Curry e Durant, con il primo che intende dare solo un piccolo aiuto su Paul - rimanendo attaccato ad Ariza - e il secondo che si aspetta invece il cambio. Questo equivoco, estremamente banale, porta Paul a prendersi un tiro da 3 tutto solo, che per fortuna della difesa non va.

Si va nell'altra metà campo e Golden State dopo non aver creato nulla riesce a forzare il cambio in modo da avere Paul su Durant. Ma KD non sfrutta l'enorme vantaggio fisico e si accontenta di un tiro da quasi 8 metri con l'uomo sostanzialmente nella maglietta. E il risultato è una tabellata che neanche nelle minors..

Attacco successivo, e dopo il tentato 1contro1 di Curry contro Gordon l'improvvisazione prende il sopravvento. Green non sa bene che fare della palla e alla fine la passa a Durant. Quest'ultimo si vede quasi costretto ad attaccare, e quando scatta l'aiuto di Harden (che ignora bellamente Bell [il gioco di parole non è voluto.. o forse sì]) scarica proprio per Bell. Il problema è che da quelle parti sta passando anche Curry seguito da Paul.

Le spaziature sono pessime e così Paul può intercettare il passaggio, e non riesce ad andare in contropiede solo perché la palla tocca la linea laterale.

Houston dal canto suo non è che faccia granché meglio, e dopo tanti palleggi di Harden la palla arriva nelle mani di Gordon, il quale fa una normale finta di tiro e parte in palleggio. Ma Thompson, in maniera estremamente insolita, salta sulla finta e spende il fallo sul primo palleggio della guardia avversaria. Bonus esaurito e due tiri liberi regalati.

Andiamo a vedere un altro possesso in cui l'attacco di Golden State non produce nulla. Curry sin da quando ottiene il cambio ed è marcato da Harden ha in mente una cosa sola: tirargli in faccia. Laddove invece Harden ha in mente una sola cosa: concedergli tutto tranne il tiro da 3. Il Barba muove bene i piedi e Curry non riesce a creare separazione, il risultato è anche in questo caso una tabellata.

Torniamo nella metà campo difensiva, e andiamo a vedere il canestro che ha di fatto deciso la partita, ovvero la tripla di Gordon. Nasce da un altro regalo della difesa, che dovrebbe semplicemente cambiare sul blocco di Gordon su Paul: qui Looney dovrebbe prendere Paul e Green andare su Gordon. Invece Looney è convinto che Green riesca a passare sul blocco senza bisogno di cambiare, e quando si accorge che invece Paul ha battuto Green, a quel punto va in aiuto. Ma Green ormai è intento ad inseguire Paul, e così quando legge la situazione e capisce di dover cambiare è troppo tardi: Gordon riceve e ha spazio per mettere la tripla del +5. Altro errore assolutamente non da Warriors.

Altra difesa di Golden State, stavolta sotto di 3 sul 94-91. Due semplici tagli di Paul e Tucker verso il lato forte, mentre Ariza, che è marcato di Green, se ne va sul lato debole per lasciare spazio a Harden. Green si gira per vedere se gli accoppiamenti difensivi vanno bene oppure sarebbe meglio che lui cambiasse con qualche compagno. Una volta osservata la situazione si volta di nuovo verso Ariza, che però ormai è abbastanza lontano da lui, e così Curry gli fa segno di marcare Gordon, mentre si sarebbe occupato lui di Ariza.

Ma ancora una volta due Warriors hanno problemi di comunicazione su una situazione banalissima, e a Gordon viene ancora una volta regalato un buon tiro da 3. Incredibilmente viene fuori un airball, e la difesa viene così ancora una volta graziata.

1:21 da giocare, padroni di casa ancora sotto di 3, e l'ideale sarebbe sicuramente - anche considerato come sta difendendo Houston e la totale mancanza di un rim protector - andare dentro per cercare due punti da sotto o subire falli. Invece ancora una volta l'attacco è fermo, Curry attacca sempre Harden senza riuscire a batterlo e per poco non commette un'infrazione di passi. Paul si distrae un attimo di troppo a guardare la palla e Thompson sguscia via nell'angolo per un tiro da 3 che lui può senz'altro mettere, ma che non rappresenta comunque un buon tiro. Non va, rimbalzo in attacco e Green ribalta subito il lato per Curry, che prova anch'egli ad 3 punti, sparando ancora a salve. Golden State butta così due possessi pesantissimi senza aver davvero fatto lavorare la difesa, e soprattutto ostinandosi a cercare il tiro da 3.

Arriviamo ora all'azione finale, dove verrebbe innanzitutto spontaneo chiedersi come mai Kerr non abbia chiamato time-out per disegnare qualcosa, ma il coach ha spiegato in conferenza di essere a favore di lasciar giocare i giocatori, senza inoltre dare la possibilità al coach avversario di schierare i migliori difensori per il possesso decisivo. Detto questo, Durant parte in palleggio e attacca a sinistra, ma a questo punto intervengono sia Livingston che Thompson ad i rovinare le spaziature. Innanzitutto Livingston, perchè sostanzialmente gli si para davanti, portando con sé il proprio difensore.

In secondo luogo a Durant crea problemi, perché riduce ulteriormente gli spazi a propria disposizione, il taglio lungo la linea di fondo di Thompson, che se ci fate caso decide di effettuare questo taglio appena Durant parte in palleggio dalla propria metà campo, quando il lato dove era Thompson era lato forte. L'idea quindi è di liberare lo spazio per l'1contro1 di KD, ma il problema è che non ha più guardato il compagno e non si è accorto che in realtà il lato forte era diventato il lato sinistro. Così succede che tutti e dieci i giocatori sono su un quarto di campo, e Thompson una volta ricevuto non ha dove andare e deve forzare il tiro.

La serie è dunque di nuovo in parità, e se prima di gara4 Houston doveva vincerne tre delle restanti quattro - un qualcosa che solo a dirsi sembra difficilissimo - adesso entrambe le squadre non possono permettersi più di una sconfitta. e i Rockets hanno gara5 e l'eventuale gara7 in casa. Sarebbe probabilmente ingenuo attendersi così tanti regali da parte dei Warriors all'interno della stessa partita, ma mai dire mai, anche perché entrambe le squadre hanno giocatori capaci di vincere una partita quasi da soli.