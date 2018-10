Legabasket Serie A - Milano è la prima finalista: battuta nuovamente Brescia (70-76)

Dopo una bella partita giocata fino all'ultimo minuto, Milano passa nuovamente al Pala George e conquista il pass per la finale. I biancorossi vincono anche gara 4 per 70-76.

La Germani non molla neanche oggi di un centimetro giocando una partita di cuore, ma contro la corazzata l'Olimpia non basta. Grande prova di Kuzminskas con 24 punti e 7 rimbalzi, ma soprattutto grande prova in difesa per la squadra di Pianigiani che torna in finale ed aspetta la vincente di Trento-Venezia.

Mindaugas Kuzminskas Germani Leonessa Basket Brescia - EA7 Olimpia Milano Legabasket Serie A 2017/18 Semifinali, Gara 04 Montichiari, 30/05/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

LA PARTITA

I quintetti:

Germani Basket Brescia: L. Vitali, Landry, Ortner, M. Vitali e Moore

EA7 Emporio Armani Milano: Tarczewski, Goudelock, Cinciarini, Micov e Kuzminskas

Milano parte forte con 5 punti di Micov e piazza il primo parziale di 10-3. L'Olimpia dalla lunga distanza è un cecchino e con un ottima difesa prova a scappare. Landrix e Cotton svegliano la Leonessa, ma Jerrells con due triple consecutive tiene lontano i padroni di casa (13-23).

I biancorossi però non spaccano la partita in due, così Brescia ad inizio secondo quarto aumenta l'intensità e mette in campo tutta l'energia guidata dal proprio pubblico costringendo Pianigiani a chiamare minuto (20-29).

La squadra di Diana si sblocca finalmente dalla lunga distanza, ma Kuzminskas freddo come il ghiaccio zittisce tutto il Pala George con una tripla (27-34). Il primo tempo finisce 33-42 con il giocatore lituano a segno con 11 punti negli ultimi minuti del secondo quarto.

Bertans Dairis Germani Leonessa Basket Brescia - EA7 Olimpia Milano Legabasket Serie A 2017/18 Semifinali, Gara 04 Montichiari, 30/05/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

Ad inizio terzo quarto Milano trova il massimo vantaggio 33-45, ma anche qui non riesce a chiudere definitivamente il match, così Brescia alza l'intensità difensiva e piazza un 7-0 di parziale avvicinandosi così all'Olimpia (40-45). Milano però non perde la testa e con la difesa mantiene il vantaggio, 54-57 dopo 30 minuti di gioco.

L'EA7 prova a scappare nuovamente, ma Brescia con le spalle al muro prova il tutto per tutto nella metà quarto ed arriva fino al meno tre con Michele Vitali che sbaglia la tripla del pareggio. Finalmente Milano riesce a spezzare la partita in due con il solito Kuzminskas che piazza la tripla che pone fine alla rimonta della Leonessa.

Milano vince e conquista la finale.