Legabasket Serie A - Troppa Milano per Trento: l'Olimpia fa sua gara 1 (98-85)

Milano conquista il primo atto della finale play off: al Mediolanum Forum finisce 98-85 in favore dei biancorossi a discapito di Trento.

La Dolomiti parte subito molto aggressiva in difesa con Milano imprecisa al tiro (15-12 al 10'), ma l'Olimpia nel secondo quarto allunga grazie alle triple e all'intensità con Trento che è sotto di 13 lunghezze all'intervallo (47-34 al 20').

La solfa non cambia nel secondo tempo con i padroni di casa che trovano il massimo vantaggio (70-52 al 30'), i trentini provano a recuperare, ma uno strepitoso Goudelock autore di ben 26 punti fa si che Milano porta a casa la prima gara. Dall'altra parte non basta un grande Shields che va a referto con 31 punti segnati.

I QUINTETTI



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Kuzminskas, Tarczewski, Cinciarini, Micov e Goudelock

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Forray, Sutton, Silins, Hogue e Shields

Micov Vladimir EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trento Lega Baske Serie A 2017/2018 Playoff Finale Gara 1 Milano 05/06/2018 Foto Ag. Ciamillo-Castoria

LA PARTITA

1° Quarto

Difesa subito aggressiva da parte di Trento, in attacco però la squadra ospite fa fatica a trovare la via del canestro (2/6 da due punti). Milano consapevole della difesa solida della Dolomiti alza il ritmo in contropiede e trova tre conclusioni consecutive con Tarczewski (10-4). Pianigiani inserisce Gudaitis, Jerrells e Bertens, li fa eco Buscaglia mettendo in campo Gomes e Gutiãrrez. L'Olimpia però non si ferma e scappa sul più 8 con il time out immediato chiamato dalla panchina di Trento (15-8).

Problema di falli per Gudaitis con Pianigiani costretto a rimettere in campo Tarczewski. La Dolomiti accorcia dalla lunetta e grazie a qualche disattenzione difensiva dell'Olimpia (15-12). Milano sulla fine del primo tempo è imprecisa e chiude solamente avanti di tre lunghezze, 15-12. 6 punti di Tarczewski.

Tarczewski Kaleb EA7 Olimpia Milano - Dolomiti Energia Aquila Trento Legabasket Serie A 2017/18 Finali, Gara 01 Milano. 05/06/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

2° Quarto

I padroni di casa tornano sul parquet con una marcia in più: 9 punti con tre triple consecutive e con l'immediato time out chiamato da Buscaglia (26-18). Gomes prova a fermare i biancorossi, ma Milano guidata da uno scatenato Bertans e dalla solidità di Micov piazza la prima fuga (39-26).

L'EA7 però si addormenta e così Trento rientra causando l'ira di Pianigiani che chiama subito time out (39-32). Uscito dal minuto Goudelock piazza la tripla del più 10 (42-32). L'Olimpia non si ferma e vola negli spogliatoi sul massimo vantaggio, 47-34. 9 punti di Bertans e 8 di Goudelock, dall'altra 10 di Gomes.

Goudelock Andrew EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trento Lega Baske Serie A 2017/2018 Playoff Finale Gara 1 Milano 05/06/2018 Foto Ag. Ciamillo-Castoria

3° Quarto

Milano non si ferma e ad inizio del secondo tempo trova il massimo vantaggio con Pianigiani che da fiducia a Gudaitis che ricambia segnando 4 punti consecutivi. Trento però non si da per sconfitta e torna sotto solo di 8 punti guidati dal duo Guitierrez e Shields (54-46).

L'Olimpia, dopo un attimo di disattenzione, ritrova la via del canestro con un mostruoso Goudelock riprovando a scappare con l'immediato time out chiamato da Buscaglia (64-50 al 28'). Sul finire del quarto le scarpette rosse danno una scossone pesante alla gara chiudendo avanti di 18 lunghezze, 70-52. 16 punti del MiniMamba.

Goudelock Andrew EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trento Lega Baske Serie A 2017/2018 Playoff Finale Gara 1 Milano 05/06/2018 Foto Ag. Ciamillo-Castoria

4° Quarto

Ad inizio dell'ultimo quarto Trento prova a piazzare le ultime cartucce rimaste (73-57) ma va in bonus quasi subito a causa della troppa aggressività in difesa( 75-60). Milano forse, convinta di aver la vittoria già in tasca, abbassa il ritmo così Pianigiani ricorre al time out (77-64).

La Dolomiti ci crede fino all'ultimo e torna fino al meno 9 (82-73). l'Olimpia torna a segnare con Goudelock, ma Trento non molla e piazza la tripla del meno 8 con Shields (86-78).

Il nemico peggiore di Trento è il tempo con la coach di Buscaglia che ci prova fino al fischi finale, ma esce sconfitta. Milano vince gara 1 per 98-85.