Legabasket Serie A - Goudelock e Jerrells letali in attaco, Milano vince anche gara 2 (90-80)

Milano con fatica conquista anche gara 2 battendo Trento per 90-80.

La Dolomiti inizia meglio e chiude il primo quarto sopra di due punti (27-29), ma Jerrells è veramente letale in attacco e con 21 punti segnati quasi tutti nel secondo quarto porta l'EA7 negli spogliatoi avanti di 10 lunghezze (57-47) con 10 triple di squadra referto.

Un terzo quarto caratterizzato per la maggior parte del tempo da tanta confusione in attacco da entrambi i lato del campo ma l'Olimpia riesce a chiudere avanti di 10 punti (71-61). Trento prova il tutto per tutto nell'ultimo quarto di gioco arrivando fino al meno tre, ma l'EA7 riesce a domare il rientro portando a casa il 2-0. I migliori in campo sono sicuramente Jerrells, autore di ben 27 punti, e Goudelock 26.

I QUINTETTI

EA7 Emporio Armani Milano: Tarczewski, Micov, Cinciarini, Goudelock e Kuzminskas

Dolomiti Energia Trentino: Sutton, Forray, Shields, Silins ed Hogue

Pianigiani Simone EA7 Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino Finale PlayOff Gara 02 Legabasket Serie A 2017/18 Milano, 07/06/2018 Foto Ivan Mancini / Ciamillo-Castoria

LA PARTITA

1° Quarto

Trento sotto nella serie per 1-0 parte meglio rispetto a Milano (2-6), ma 5 punti di fila di Micov portano l'Olimpia per la prima volta avanti nel risultato (7-6). Questa sera la squadra di coach Buscaglia c'è in attacco con un super Silins, a secco martedì sera, ma, dopo neanche otto minuti giocati, già a quota 10 punti. Il tabellone recita 16-20 in favore di Trento, time out immediato di Pianigiani.

Milano esce bene dal minuto di sospensione, con due punti di Jerrells, ma Trento stasera gioca un ottima pallacanestro e prova a scappare (19-26). Sul finire del quarto il numero 55 texano e Goudelock piazzano se punti consecutivi con i biancorossi che chiudono il primo sotto solo di due punti, 27-29.

Silins Ojars EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trento Lega Baske Serie A 2017/2018 Playoff Finale Gara 2 Milano 07/06/2018 Foto Ag. Ciamillo-Castoria

2° Quarto

La Dolomiti inizia il secondo quarto con cinque punti di Gutiãrrez, ma dall'altra, prima una tripla di Jerrells, e poi un contropiede di Micov riporta Milano sotto solo di due punti (34-36) con il time out immediato di Buscaglia.

Bertans risponde alla tripla di Gomes e Guidatis rimette il risultato in parità (39-39). Silins ritorna in campo e realizza un gioco da tre punti portando Trento nuovamente avanti (41-42). Ma Jerrells, letale in attacco, trova il suo 18esimo punto. Altro time out chiamato da Buscaglia sul 46-43.

La coppia Jerrells- Goudelock prende letteralmente il dominio e in men che non si dica l'Olimpia va negli spogliatoi avanti di 10 punti (57-47).

Jerrells Curtis EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trento Lega Baske Serie A 2017/2018 Playoff Finale Gara 2 Milano 07/06/2018 Foto Ag. Ciamillo-Castoria

3° Quarto

Goudelock inizia il terzo quarto da dove aveva finito: il numero 0 biancorosso porta Milano al massimo vantaggio 64-49. Trento non ci sta e con Sutton ritorna a meno 8 (66-58).

Dopo qualche minuto di tanta confusione in attacco da entrambi i lati del campo si ritorna a segnare con Bertans che piazza la tripla del nuovo più 11 (71-60). Il terzo quarto finisce con Milano che riesce a mantenere la doppia cifra di vantaggio, 71-61.

Bertans Dairis EA7 Olimpia Milano - Dolomiti Energia Aquila Trento Legabasket Serie A 2017/18 Finali, Gara 02 Milano. 07/06/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

4° Quarto

Milano fatica a trovare conclusioni semplici ad inizio dell'ultimo quarto complice anche l'ottima difesa su Jerrells e Goudelock così Trento prova rientrare arrivando fino al meno 5 (74-69) con Pianigiani che chiama minuto per fermare.

L'Olimpia non riesce a trovare più la via del canestro così con Sutton torna sotto fino ad un possesso di distanza (74-71). Milano si sblocca con Jerrells e Gudaitis si guadagna un prezioso fallo antisportivo.

I padroni di casa giocano tanto con il cronometro e sfruttano il bonus degli ospiti e riescono a portare a casa la vittoria. Finisce 90-80 in favore di Milano. Ora la serie passa in Trentino.