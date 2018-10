Colangelo - 76ers: la ricostruzione

Vicenda che rischia di far crollare una squadra, come quella di Philadelphia, in un vero e proprio caso di stato. Il presidente dimissionario Colangelo pare sia rimasto coinvolto in uno scandalo su Twitter, dove avrebbe rivelato delle informazioni segrete sulla franchigia della Eastern Conference.

Avrebbe creato, Colangelo, account Twitter falsi, scoperti da un noto studio legale e dalla signora Colangelo, dove, oltre a criticare giocatori e staff (per motivi oscuri data la stagione), avrebbe rivelato anche dati sensibili.

Lui si difende dicendo di non aver mai condiviso queste informazioni. Aggiunge, inoltre, che la moglie avrebbe agito sì in modo inappropriato, ma solo per difendere il suo nome e senza il consenso dell'interessato. Inoltre, l'accusato sostiene che, le cose condivise, non corrispondano alla sua volontà. In attesa di ulteriori sviluppi, le questioni che riguardano la franchigia dell'est fanno sapere che saranno affidate all'artefice della rinascita 76ers, coach Brown. Restiamo, dunque, in attesa di quello che potrebbe succedere e sarà, sicuramente, un caso molto caldo in questa off season, in attesa che i 76ers di Embiid e Simmons tornino a farci innamorare sul campo.