Legabasket Serie A - Ora la finale si sposta a Trento: Milano vuole dare la spallata decisiva

Questa sera alle 20.45 si alzerà la palla a due del terzo atto della finale scudetto. Milano sta conducendo 2-0 su Trento, ma ora la sfida si sposta nel capoluogo trentino. In gara 1 i biancorossi hanno dominato dal primo al 40esimo minuto chiudendo 98-85, nella seconda partita la Dolomiti ha sfiorato la vittoria esterna, ma ha dovuto inchinarsi alla prova di Jerrells e Goudelock - 90-80 il finale.

Jerrells Curtis EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trento LegaBasket serieA 2017-2018 Play Off FINALE Gara1 Brescia 07/06/2018 Foto Ciamillo-Castoria \\ Vincenzo Delnegro

L'Olimpia arriverà a questa sfida con il morale alto, ma consapevole che a Trento sarà dura visto che il palazzetto è già tutto esaurito. Se l'EA7 dovesse però vincere anche questa sera darebbe sicuramente una scossa importante alla serie. Milano, nelle due gare precedenti, ha segnato 90 punti di media grazie anche alle ottime percentuali dal campo, ma soprattutto grazie alle prestazioni super di Goudelock, Jerrells e Micov. Pianigiani non cambierà nulla e lascerà fuori ancora una volta la coppia Theodore - M'baye.

Goudelock Andrew EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trento LegaBasket serieA 2017-2018 Play Off FINALE Gara1 Brescia 07/06/2018 Foto Ciamillo-Castoria \\ Vincenzo Delnegro

Dall'altro canto Trento sa che è quasi con le spalle al muro ed è obbligata a vincere. La Dolomiti in questi playoff è imbattuta tra le mura amiche, di contro i biancorossi non hanno mai perso in trasferta. I padroni di casa metteranno sicuramente tanta energia in campo, soprattutto in difesa, e quella voglia di non mollare mai che li ha sempre contraddistinti.

Forray Toto, EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO vs DOLOMITI ENERGIA TRENTINO, gara 2 Finale Play off Lega Basket Serie A 2017/2018, Mediolanum Forum, Assago (MI) 7 giugno 2018 - FOTO: Bertani/Ciamillo

Buscaglia dovrà fare ancora a meno di Flaccadori: nel corso dei controlli di routine svolti questa settimana, è stata riscontrata una formazione benigna al lembo anteriore mitralico, che dovrà essere asportata. Dovrà stare fermo 20 giorni poi potrà riprendere la preparazione

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Ojars Silins: "La serie è ancora aperta. Si torna a Trento e siamo fiduciosi".

Vlado Micov: "E’ la finale e non ci sono partite semplici. Non è facile giocare ogni due giorni contro la stessa squadra, loro giocano un basket insolito, sono piccoli, fanno molti cambi e difendono duro".

PRECEDENTI, NEWS E CURIOSITA'

Simone Pianigiani è diventato l’allenatore più vincente della storia dei playoff con 67 vittorie.

La coppia Jerrells - Goudelock ha prodotto il 46.8% dei punti EA7 nelle due gare al Forum.

Goudelock Andrew, Jerrells Curtis EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trento LegaBasket serieA 2017-2018 Play Off FINALE Gara1 Brescia 07/06/2018 Foto Ciamillo-Castoria \\ Vincenzo Delnegro

Gudaitis e Tarczewski, 30 rimbalzi in coppia nei prime due partite.

Tutto esaurito alla BLM Group Arena sia per gara 3 sia per gara 4.