Legabasket Serie A - Trento c'è: la Dolomiti batte Milano e riapre la serie (72-65)

Dopo le prime due partite in difetto, con Milano al comando per tutti gli 80 minuti, Trento gioca una gara perfetta e conquista la prima vittoria in queste finali. Finisce 72-65.

La Dolomiti, dal primo al 40esimo minuto, mette in campo tanta energia, in attacco ma soprattutto in difesa, tenendo l'EA7 ad un punteggio bassissimo. Dall'altra parte, male Milano che non esprime la miglior pallacanestro, perdendo troppi palloni e concedendo troppi rimbalzi agli avversari. I biancorossi mantengono il vantaggio nella serie, ma Trento c'è e riapre i giochi. Grande partita dei padroni di casa guidati da Sutton 19 punti, Hogue 18, Gomes 13.

TRENTO 09 GIUGNO 2018 BASKET FINALE SERIE A DOLOMITI ENERGIA TRENTO - EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

LA PARTITA

1° Quarto

Il primo canestro arriva dopo due minuti di gioco con una tripla di Micov. Trento sente molto la pressione ed è imprecisa dal campo. Pianigiani perde quasi subito Goudelock per due falli, ma con il numero 5 Milano vola sul più 5 con il time out immediato di coach Buscaglia (7-12). La Dolomiti esce bene dal minuto e in men che non si dica piazza un 8-2 di parziale trovando il primo vantaggio della partita e questa volta è Pianigiani a fermare il gioco (15-14). Il primo quarto si chiude in completa parità a quota 17.

TRENTO 09 GIUGNO 2018 BASKET FINALE SERIE A DOLOMITI ENERGIA TRENTO - EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

2° Quarto

Bertans inizia molto bene, ma Sutton c'è e riporta il risultato sul 22 pari. Trento trova il massimo vantaggio della partita, ma Goudelock segna subito la tripla del meno uno (27-26). Milano non sta giocando come nelle due gare al Forum e Pianigiani richiama nuovamente time out (30-27). I padroni di casa tornano avanti e vanno negli spogliatoi sul più quattro (35-31).

Ottimo primo tempo di Trento soprattutto a rimbalzo, con molte palle recuperate nonostante l’1/9 da tre punti, a referto 8 punti a testa per Sutton e Gomes, 9 con 6 rimbalzi per Hogue. Per Milano prove negative dei leader.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO - EA7 MILANO SERIE A 2017/2018 - PLAY OFF FINALE G3 TRENTO, 09/06/2018

3° Quarto

Trento rientra alla grande in campo con un super Silins che trova due triple consecutive e vola sul più 9 (43-34). Milano fatica a pescare conclusioni semplici e lascia troppo spazio ad Hogue che torna a giocare una partita di un certo livello e conduce la Dolomiti sul più 11 con l'immediato time out chiamato da Pianigiani. (49-36).

L'Olimpia esce bene e si sblocca con un canestro di Gudaitis, ma la Dolomiti è in pieno controllo della partita e Sutton va schiacciare il canestro del più 15 con l'EA7 in completa apnea.

Sul finire del quarto, Milano da segnali di risveglio con due triple di Jerrells Goudelock, ma Trento chiude avanti di 10 punti il terzo quarto.

Dolomiti Energia Trento - EA7 Emporio Armani Milano Lega Basket Serie A 2017/2018 Playoff Finale gara 3 Trento, 09/06/2018

4° Quarto

Nonostante Trento vada in bonus quasi subito, mantiene la doppia cifra di vantaggio, con l'Olimpia che non riesce a rientrare ed arriva il time out immediato di Pianigiani. Milano sotto di 12 alza il ritmo in difesa, l'Aquila invece perde fluidità in attacco e coach Buscaglia ferma subito il gioco sul più 9.

L'Olimpia cambia volto, sfrutta anche la stanchezza nelle gambe dei padroni di casa, così, in un amen, guidata da Bertans e Jerrells rientra fino al meno 4 (63-59). La squadra di casa, dopo tanti minuti, ritorna a segnare. Milano perde per 5 falli sia Bertans che Tarczewski ma non molla e con Micov ritorna a meno 5. Proprio il numero 5 biancorosso spreca dall'angolo la palla del meno 1, così l'Energia ringrazia e chiude la partita. Finisce 72-65.