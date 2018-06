Legabasket Serie A - Primo match point per Milano, Trento con le spalle al muro

Google Plus

Questa sera, alle 20.45, Milano ha il primo match point per conquistare lo scudetto. Ai biancorossi manca solamente una vittoria per vincere il 28esimo tricolore, ma dovranno imporsi al PalaTrento dove, proprio le scarpette rosse, hanno perso le uniche gare esterne in questi playoff.

Goudelock Andrew EA7 Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino Semifinali PlayOff GAME 01 Legabasket Serie A 2017/18 Milano, 06/05/2018 Foto Ivan Mancini / Ciamillo-Castoria

Nonostante la stanchezza, l'Olimpia arriva in Trentino forte della vittoria di due giorni fa, con la gran giocata di Andrew Goudelock che, con una stoppata da antologia su Dominique Sutton, ha portato il successo. Milano è avanti 3-2 ed è carica mentalmente.

Dall'altra parte c'è Trento che è con le spalle al muro: di fronte al tutto esaurito della BLM Group Arena, la Dolomiti deve vincere per riportare la serie al Forum per la decisiva gara 7. Ricordiamo che i trentini sono ancora imbattuti in casa nei playoff, difatti l’ultima sconfitta casalinga risale al 28/01/2018 contro Venezia nel girone di ritorno, poi 12 vittorie di fila.

Mercoledì sera a coach Buscaglia non è bastato un sontuoso Shields da 27 punti, di cui 17 solo nell'ultimo quarto, ma questa sera scenderà in campo un'Aquila desiderosa di vendetta.

Shavon Shields EA7 Emporio Armani Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino Playoff - Finale - Gara 1 LegaBasket Serie A 2017/2018 Milano, 05/06/2018 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Andrew Goudelock: "Lo scudetto ce lo meritiamo, non è stata una stagione facile per nessuno, anzi, direi parecchio dura. Lasciare da campione sarebbe il più grande successo della mia carriera, è il modo con cui vuoi chiudere, alla grande".

Simone Pianigiani: "Ho sempre pensato che nei playoff si debba vincere in trasferta e noi proveremo a farlo in gara 6: ormai si tratta di prendere tutto quello che resta ma se dovesse andare male a Trento proveremo con la nostra gente a smentire la mia stessa teoria".

Maurizio Buscaglia: "Giocare di fronte al nostro pubblico deve darci una spinta aggiuntiva a quella che sentiamo per motivazioni e voglia di vincere per pareggiare la serie: dal nostro punto di vista sentiamo di meritarci gara-7".

Sutton: "Cosa ci serve per vincere gara-6? Tanta durezza mentale e tanta esecuzione. Il nostro pubblico come sempre ci darà energia ed entusiasmo: sono il nostro sesto uomo, lo sono stati per tutta la stagione".