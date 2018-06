Legabasket Serie A - Milano è campione d'Italia: battuta Trento per 91-76

Milano batte Trento 91-76 e conquista lo scudetto!

L'Olimpia parte alla grande, ma Shields non consente ai meneghini di scappare (20-25 al 10'), ma nel secondo quarto i biancorossi dilagano nel punteggio andando negli spogliatoi sul più 15 (33-48).

Nel secondo tempo la Dolomiti rientra in campo in modo più aggressiva, ma l'EA7 mantiene il vantaggio accumulato (53-65) chiudendola a metà delll'ultima frazione di gioco toccando anche il più 20. L'Olimpia conquista il 28esimo tricolore della storia.

I QUINTETTI



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Kuzminskas, Tarczewski, Cinciarini, Micov e Goudelock

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Forray, Sutton, Silins, Hogue e Shields

1° Quarto

Comincia forte Milano guidata da uno strepitoso Goudelock e un cinico Kuzminskas vola sul più 8 con l'immediato time out chiamato da Buscaglia (2-10).

Come è successo nelle precedenti gare, Trento esce alla grande dal minuto e piazza le un break decisivo guidato da uno scatenato Shields (13-2 di parziale ndr) trovando il primo vantaggio della partita 15-12. Pianigiani inserisce Jerrells e Gudaitis; i biancorossi non si scompongono e tornano in vantaggio di sei punti (16-22). Il primo quarto si chiude con l'EA7 sopra di 5 punti, 20-25.

Shields Shavon Dolomiti Energia Aquila Trento - EA7 Emporio Armani Milano Legabasket Serie A 2017/18 Finali, Gara 06 Trento, 15/06/2018 Foto Ciamillo-Castoria

2° Quarto

Ad inizio secondo quarto l'Olimpia trova il massimo vantaggio con un ottimo Gudaitis sotto canestro e Buscaglia è costretto a ricorrere nuovamente al time out (21-34). Milano non si ferma, la Dolomiti è in confusione mentale e continua la rottura prolungata con il canestro , così l'EA7 dilaga nel punteggio toccando anche il più 17.

L'Aquila negli ultimi possessi del secondo quarto prova rientrare anche a causa di qualche leggerezza difensiva di Milano. Il primo tempo si chiude sul 33-48. L'Olimpia brilla sia in attacco, ma soprattutto in difesa tenendo la situazione sotto controllo ed andando a referto con molti uomini, dall'altra parte la Dolomiti sta facendo una fatica pazzesca.

arczewski Kaleb Dolomiti Energia Trento - EA7 Emporio Armani Milano Lega Baske Serie A 2017/2018 Playoff Finale Gara 6 Trento 15/06/2018 Foto Ag. Ciamillo-Castoria

3° Quarto

La Dolomiti prova ad aumentare i numeri di giri in attacco rientrando anche in difesa in modo più aggressiva ma Milano riesce a tenere il vantaggio (39-50). Buscaglia perde Shields per 4 falli commessi con gli arbitri che fischiano tutto ed anche oltre, ma Trento riesce a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio (48-57).L'Aquila c'è e rientra in modo prepotente tornando fino al meno 8, ma Jerrells annulla il guizzo di Gutierrez. Se i meneghini faticano da due, triple dei biancorossi tolgono dai guai Milano (53-65). Sutton commette il suo quarto fallo sul neo entrato Cusin

Il terzo quarto si chiude con Milano sempre in avanti 56-66 con l'Olimpia che non riesce a chiuderla, ma dall'altra parte Trento non riesce a riaprila in modo efficace.

Bertans Dairis Dolomiti Energia Aquila Trento - EA7 Emporio Armani Milano Legabasket Serie A 2017/18 Finali, Gara 06 Trento, 15/06/2018 Foto Ciamillo-Castoria

4° Quarto

L'Olimpia prova chiuderla con due triple consecutive di Goudelock e Kuzminskas con Buscaglia che ferma immediatamente la gara (59-75).

Gomes non ci sta e mette una tripla, ma dall'altra parte Bertans, in splendida serata, li risponde subito. In campo regna nervosismo nei giocatori di Trento con Milano che con pazienza ritrova il più 15.Hogue, protestando, si becca un tecnico dalla panchina, e le scarpette rosse arrivano fino al più 18. Buscaglia richiama minuto perchè vede che la sua squadra non c'è più mentalmente.

Milano trova il più 20 a cinque minuti dalla fine, Trento non ne ha più ed alza bandiera bianca. L'OLIMPIA E' CAMPIONE D'ITALIA!