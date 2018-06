NBA Draft 2018 LIVE - La diretta chiamata per chiamata

Eccoci arrivati al grande giorno, quello che di fatto sancisce il primo passo verso la prossima stagione NBA, il Draft 2018, uno dei più chiacchierati e attesi degli ultimi anni per la quantità spropositata di talento che offre. Il meccanismo è il medesimo di sempre, consolidato e conosciutissimo dagli appassionati di tutto il mondo: la serata si dipanerà in un susseguirsi di chiamate da parte di tutte le franchigie NBA, in ordine stabilito durante la Draft Lottery avvenuta nel mese di maggio. Un ordine che tiene conto principalmente del record di squadra dell’anno passato, dove le squadre che hanno ottenuto il minor numero di vittorie in regular season avranno la possibilità di scegliere per prime e così facendo accaparrarsi i prospetti più ambiti per rilanciare i propri ambiziosi progetti. Come al solito questa struttura di base potrà essere stravolta da trade, spesso imbastite durante lo svolgimento del Draft stesso, con una imprevedibilità di fondo che caratterizza da sempre questo format e lo rende ancor più atteso ed emozionante.

NBA Draft 2018 Live

Ecco qui l’ordine delle prime trenta chiamate che sanciscono il primo giro di questa edizione dell’NBA Draft:

1. Phoenix Suns

2. Sacramento Kings

3. Atlanta Hawks

4. Memphis Grizzlies

5. Dallas Mavericks

6. Orlando Magic

7. Chicago Bulls

8. Cleveland Cavaliers (via Brooklyn Nets)

9. New York Knicks

10. Philadelphia 76ers (via Los Angeles Lakers)

11. Charlotte Hornets

12. Los Angeles Clippers (via Detroit Pistons)

13. Los Angeles Clippers

14. Denver Nuggets

15. Washington Wizards

16. Phoenix Suns (via Miami Heat)

17. Milwaukee Bucks

18. San Antonio Spurs

19. Atlanta Hawks (via Minnesota Timberwolves)

20. Minnesota Timberwolves (via Oklahoma City Thunder)

21. Utah Jazz

22. Chicago Bulls (via New Orleans Pelicans)

23. Indiana Pacers

24. Portland Trail Blazers

25. Los Angeles Lakers (via Cleveland Cavaliers)

26. Philadelphia 76ers

27. Boston Celtics

28. Golden State Warriors

29. Brooklyn Nets (via Toronto Raptors)

30. Atlanta Hawks (via Houston Rockets)

NBA Draft 2018 in diretta

La cornice dell’evento sarà la medesima degli scorsi anni ovvero il Barklays Center di Brooklyn con il commissioner Adam Silver a presiedere la manifestazione. Tantissimi i talenti coinvolti, dal blasonatissimo e ritenuto da moltissimi la prima scelta annunciata DeAndre Ayton da Arizona, passando per l’enfant prodige sloveno Luka Doncic, autore di una stagione da record su record con il Real Madrid, passando per Marvin Bagley, Jaren Jackson Jr. , Mohamed Bamba, Trae Young e molti altri che, possibilmente, rappresenteranno una nuova generazione di fenomeni che, prima o poi, erediteranno il testimone nella lega cestistica più importante e seguita del mondo.