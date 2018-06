NBA - Annunciato il London Game 2019: sarà Knicks vs Wizards

Google Plus

La National Basketball Association (NBA) e l’Anschutz Entertainment Group (AEG) hanno annunciato che l’NBA London Game 2019 sarà un match di regular season tra Washington Wizards e New York Knicks, in programma il 17 gennaio alla O2 Arena.

I biglietti per la partita saranno disponibili in autunno. Per ricevere maggiori informazioni a riguardo e ottenere il diritto di prelazione sull'acquisto, i fan possono visitare il sito www.NBA.com/London.

Il match verrà trasmesso dagli NBA broadcast partner in Europa, Medio Oriente e Africa e sarà disponibile anche su NBA League Pass.

L’NBA London Game 2019 sarà il nono match di regular season che si disputerà nella città di Londra. Per la terza volta una delle squadre protagoniste sarà New York, che ha affrontato i Detroit Pistons nel 2013 e i Milwaukee Bucks nel 2015. Per i Wizards invece sarà la prima volta nel Regno Unito. Le precedenti otto edizioni hanno fatto sempre registrare sold-out.

Oltre a ciò che accadrà sul parquet, l’NBA London Game 2019 sarà caratterizzato da una serie di attività interattive dedicate ai fan, iniziative benefiche organizzate da NBA Cares e dall'esperienza del programma Jr. NBA.

L’NBA London Game 2019 sarà supportato da un vero e proprio roster di marketing partner, tra cui Foot Locker, Gatorade, Nike, SAP e Tissot, oltre ad un altro che verrà annunciato nei prossimi mesi.

I fan inglesi potranno trovare maggiori informazioni sul sito NBA.com/UK e sulle pagine Facebook (NBA UK) e Twitter (@NBAUK). Sarà inoltre possibile acquistare il merchandise più cool dei Knicks e dei Wizards sia su NBAStore.eu che direttamente all’O2 Arena la sera della gara.