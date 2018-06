NBA, Laura Di Stefano selezionata per la Jr. NBA World Championship

La NBA ha annunciato i roster definitivi delle squadre maschili e femminili che, dal 7 al 12 agosto 2018, rappresenteranno l'Europa al Jr. NBA World Championship, il primo torneo internazionale di basket dedicato ai ragazzi e alle ragazze di 13 e 14 anni provenienti dai paesi di tutto il mondo. L’evento sarà ospitato dall’ESPN Wide World of Sports Complex, vicino Orlando, in Florida.

Le due squadre, formate da 10 giocatori ciascuna, saranno rappresentate da ragazzi e ragazze provenienti da 12 paesi europei: quattro dalla Spagna, tre dalla Lituania e due dall'Inghilterra, dalla Finlandia e dalla Svezia. La squadra dei ragazzi sarà allenata da Alessandro Nocera (Italia) ed Eero Levä (Finlandia), mentre quella femminile da Uros Dragicevic (Spagna) e Lina Brazdeikyte (Lituania).

I componenti delle squadre sono stati selezionati da un comitato di allenatori e dallo staff NBA al termine del Jr. NBA World Championship Europe Camp, programma della durata di una settimana che ha avuto luogo a Rogla, in Slovenia, dal 30 aprile al 4 maggio. Il camp, che prevedeva una serie di attività incentrate sullo sviluppo delle abilità ed esercitazioni cinque contro cinque, ha ospitato i migliori 47 giocatori di 13 e 14 anni dei campionati Jr. NBA di 17 paesi in tutta Europa.

"Il Jr. NBA World Championship rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita della programmazione del basket giovanile NBA in Europa" ha dichiarato Neal Meyer, Vice President of Basketball Operations, Europe and Middle East. "I 20 partecipanti al Jr. NBA avranno l'incredibile opportunità di rappresentare il proprio paese, mostrando le loro abilità in un palcoscenico globale".

Il Jr. NBA World Championship avrà una divisione maschile ed una femminile, ognuna composta da 16 squadre (otto degli Stati Uniti e otto internazionali) che parteciperanno all'evento inaugurale. In seguito alla fase a gironi, la competizione diventerà ad eliminazione diretta. I vincitori statunitensi ed internazionali giocheranno infine nel World Championship game il 12 agosto.

Oltre a quelle sul campo, il Jr. NBA World Championship sarà caratterizzato da altre attività - spesso in compagnia di giocatori e giocatrici attuali ed ex di NBA e WNBA -, incluse corsi incentrati sul benessere fisico e mentale e i progetti delle comunità NBA Cares.

Il Jr. NBA World Championship sarà allineato alle NBA and USA Basketball Youth Guidelines, che promuovono regole per garantire la salute e il benessere dei giocatori. Tutti gli allenatori che parteciperanno, inoltre, dovranno essere in possesso delle licenze richieste.

Maggiori informazioni sono disponibili su jrnba.com/worldchampionship.