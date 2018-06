NBA: il punto su Kawhi Leonard

Kawhi Leonard. Un nome e un cognome di cui, negli States e non solo, si sta parlando e scrivendo di ogni. Il futuro del numero 2 non sarà in maglia Spurs e, su questo punto, non ci sono dubbi. Popovich e la dirigenza texana hanno chiuso le porte al giocatore, anche dopo le polemiche dell' ipotetico rifiuto di scendere in campo nella serie playoff contro Golden State.

Il giocatore, a questo punto, è sul mercato. Improbabile la pista OKC, in quanto il rinnovo di PG13 ferma un arrivo ed esborso così importante. La pista Lakers potrebbe essere viva. I giallo-viola sognano un' estate da protagonisti assoluti. Infatti, nella testa della dirigenza Lakers, Leonard e il suo arrivo potrebbero avvicinare il sogno LeBron. I primi tentativi con gli Spurs non sono andati bene, ma, secondo ESPN, i Lakers punterebbero a fare pressing su San Antonio, provando a fare la stessa cosa che fece Boston per Irving lo scorso anno.

Occhio, però, ad altre possibili soluzioni per Leonard: Spurs che vorrebbero cederlo ad Est e, in questo senso, i nomi non mancano: Celtics, 76ers e gli stessi Cavaliers ci potrebbero pensare, ma trattare contro il muro San Antonio non è facile per le enormi richieste e le scarse idee di trade possibili. Lo scenario Leonard " prigioniero" degli Spurs è da escludere, anche se gli Spurs potrebbero decidere per un raddoppio dell' ingaggio del giocatore e fargli fare un anno di "rodaggio", provando a centrare semifinali importanti contro Houston o Golden State e riportarlo da subito protagonista, anche se sembra solo una idea per alzare il prezzo.

L' orgoglio degli Spurs è molto forte (quello di Popovich non è da meno), ma servirà metterlo da parte, in quanto Kawhi vuole andarsene dalla franchigia texana. Per ora, le trattative Texas vs California sembrano molto complicate, ma destinate a cambiare ed evolvere molto velocemente.