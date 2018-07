NBA Summer League 2018, day 1 - Ayton e Bamba sugli scudi, Korkmaz non basta

Agli archivi la prima giornata di Summer League a Las Vegas, dove nella notte sono andate in scena le prime dieci partite della rovente estate dei giovani prodotti della NBA. Prime indicazioni positive da chi, come Ayton e Bamba, sono chiamati a dimostrare il loro valore già da queste prime uscite. Esordio positivo condito con vittoria per i Phoenix Suns e gli Orlando Magic, seguiti a ruota da Houston - in volata su Indiana - New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, Boston Celtics (di 6 sui Sixers di uno scatenato Korkmaz da 40 punti), Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets e Golden State Warriors.

L'eroe di serata, nonostante la sconfitta subita per mano dei Celtics di Ojeleye, Bird e Yabusele (16, 14 e 16 rispettivamente), è stato senza alcun dubbio il turco dei Philadelphia 76ers Furkan Korkmaz, autore di una prestazione a dir poco stratosferica soprattutto da oltre l'arco dei tre punti: 8 su 14 per il classe 1997 ex Efes e Banvit, che non è riuscito a trascinare i suoi al primo successo estivo.

Osman e Zizic (entrambe in doppia doppia da 15+10 e 16+14) trascinano Cleveland al successo su Washington, mentre - come detto - i 10 e 8 rimbalzi di Deandre Ayton sono decisivi nel successo dei Phoenix Suns (Jackson 22) sui Dallas Mavericks - privi di Luka Doncic; un ottimo Malik Monk (23) nel successo di misura degli Charlotte Hornets sui Thunder di Dakari Johnson (20) e Rashawn Thomas (23), mentre gli 11 di Bamba - uniti ai 20 di Isaac e ai 22 di Caupain - hanno contribuito alla vittoria di Orlando sui Nets.

Tutti i risultati della notte di Las Vegas

Indiana Pacers - Houston Rockets 89-92

New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 90-77

Orlando Magic - Brooklyn Nets 86-80

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 88-87

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 49-62

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 89-95

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 59-72

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 92-85

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 69-70

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 77-71