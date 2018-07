NBA - Cuban sentenzia: "Con Doncic e Jordan, Dallas è da playoff"

C'è aria di cambiamento a Dallas dopo le ultime stagioni trascorse nei bassifondi della Western Conference. Luka Doncic via Draft e DeAndre Jordan firmato in regime di Free Agency, movimenti che lasciano intendere che i Mavs hanno tutta l'intenzione di ritornare a recitare un ruolo da protagonista nella lega cestistica più seguita ed affascinante al mondo. Lo ho confermato il proprietario della franchigia texana, Mark Cuban: "Voglio che sia una stagione vincente, voglio che i miei Mavs siano in corsa per i playoff: ce la possiamo fare e quindi siamo operativi per rinforzare al meglio la squadra. Dallas merita di stare in alto".

Per questo il vulcanico proprietario di Dallas intende affidarsi a due nuovi arrivati il cui impatto è da tutti attesissimo: un veterano come DeAndre Jordan sotto canestro e una matricola al debutto americano come Luka Doncic, fresco di trionfi nazionali e internazionali con il Real Madrid: "DeAndre ci offre garanzie di vittoria, è uno dei centri più forti della lega, è il presente ed anche il futuro. Avevamo pensato anche a Cousins, ma dovrà recuperare fisicamente e l'infortunio ci ha un pò frenato. Ci serviva un centro pronto, che fosse in grado di lavorare con la squadra sin da subito. Su Doncic vi dico che era il nostro obiettivo numero uno. La logica è semplice: quando pensi che un giocatore possa cambiare i tuoi destini non ti interessa conoscere chi è quello che potrebbe venir dopo al Draft. Vuoi quel giocatore e basta".

Dopo aver vinto solo 24 partite nel corso dell'ultima regular season, il vento quindi sembra essere cambiato a Dallas, seppur Cuban è consapevole delle difficoltà che incontrerà il prossimo anno, con un Ovest ancora più 'affollato' visto lo sbarco di LeBron James in quel di Los Angeles, sponda Lakers: "Ad Ovest è davvero difficile ma noi pensiamo di potercela fare, e poi vedere cosa succede una volta che ci qualifichiamo per la postseason. Cambieranno delle gerarchie, il mercato è ancora vivo, non è detto che con Doncic e Jordan il nostro si sia chiuso qui":