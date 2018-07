NBA Summer League 2018, Day 2 - Ayton trascina Phoenix, Hart i Lakers. Esordio amaro per Young ad Atlanta

Tra conferme, sorprese e qualche delusione va in archivio anche la seconda giornata della NBA Summer League 2018 in quel di Las Vegas. Tutti gli occhi degli appassionati erano rivolti sull'esordio di Trae Young con la maglia degli Atlanta Hawks e sulla seconda uscita estiva di DeAndre Ayton, centro dei Phoenix Suns che sta già dimostrando la pasta di cui è fatto: altra solidissima prestazione per il centro ex Arizona nativo delle Bahamas, autore nel successo sui Sacramento Kings di una prestazione da 21 punti, tre errori dal campo e 12 rimbalzi.

Non è andata altrettanto bene alla guardia degli Hawks, battuti in volata dai New York Knicks di uno scatenato Kevin Knox (22 e 8 rimbalzi). Buona, nonostante le non esaltanti percentuali al tiro, la prova di Young, protagonista di tre triple da distanza siderale e di buone giocate individuali: 21 i suoi punti a fine gara, i quali uniti ai 30 di Collins non sono stati sufficienti a portare a casa la prima vittoria estiva.

Nelle restanti partite buona prova di Blakeney di Chicago (25) nel successo sui Cleveland Cavaliers (25 e 11 di Zizic), mentre è Josh Hart il protagonista della vittoria dei Los Angeles Lakers sui Philadelphia 76ers di uno spuntato Korkmaz: il turco dopo il quarantello dell'esordio spara 0/7 da oltre l'arco. Sempre Beasley protagonista, invece, nella vittoria di Denver sui Boston Celtics, ai quali non basta Bird. Vincono anche Portland, Indiana, New Orleans, Oklahoma City e Memphis.

Tutti i risultati della seconda giornata

Utah Jazz - Portland Trail Blazers 78-93

Indiana Pacers - San Antonio Spurs 86-76

New Orleans Pelicans - Miami Heat 110-84

Atlanta Hawks - New York Knicks 89-91

Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 76-90

Sacramento Kings - Phoenix Suns 63-71

Memphis Grizzlies - Detroit Pistons 73-70

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 81-86

Denver Nuggets - Boston Celtics 82-69

Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 96-79