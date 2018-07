NBA - Los Angeles Lakers, ora LeBron James è ufficiale

https://twitter.com/Lakers

Era una notizia sicura già dalla scorsa settimana ma questa notte sono arrivate le firme sul contratto: LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite i profili social della franchigia californiana con una foto durante la firma del contratto ed una foto che ha tolto qualsiasi dubbio su quale numero avrebbe scelto il Re: il suo amato 23.

Durante la scorsa stagione LeBron James ha disputato, con i Cleveland Cavaliers, tutte 82 partite della regular season più le 18 dei playoff tenendo delle medie aliene per un giocatore della sua età.

Vincitore 4 volte del titolo di NBA MVP (2009, 2010, 2012, 2013), 3 volte di MVP delle Finals (2012, 2013, 2016) e 3 volte campione NBA (2012, 2013, 2016); LeBron James è riconosciuto in maniera globale come tra i migliori cestisti di tutti i tempi e ciò che ha sorpreso a tutti non è stata tanto la scelta di accasarsi nella Città degli Angeli (dove cura anche i suoi interessi economici) ma piuttosto la durata del contratto: ben 4 anni che praticamente certificano il fatto che questa sarà la meta finale della splendida carriera del King.

Ora a Magic e Pelinka l'arduo compito di concludere questa pre-season con le migliori scelte possibili per poter rendere James e compagni competitivi sin da subito.