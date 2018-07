NBA Summer League: la nottata

Nottata americana ricca di spunti, in una Summer League che dimostra la sua utilità per vedere all'opera giovani promesse di sicuro avvenire. Miami, per esempio, batte i Pelicans, giocando una partita di sostanza. Gli Heat mettono in mostra un ottimo vivaio, con un Jarrod Jones trascinatore - 31 punti in 31 minuti. Walton non è da meno con 15 punti, a cui aggiunge 11 assist. I Pelicans si aggrappano a Diallo (doppia-doppia per lui da 28 punti e 13 rimbalzi), possibile il suo inserimento nelle rotazioni.

Boston continua a fare bene e regola New York. I Knicks, partiti bene, crollano con il passare dei minuti. Non bastano i 17 punti di Trier, per lui a referto anche 12 rimbalzi. Nei Celtics da segnalare: Ojeleye da 21 centri e un Bird (vera sorpresa dei verdi) da 13 e 10 rimbalzi. Vola Memphis. I Grizzlies approfittano di un'Oklahoma senza idee - il secondo quarto segna un solco decisivo.

Equilibrio tra Philadelphia e Phoenix. I Suns perdono, ma applaudono i 17 punti di Harrison e i 16 di Reed. i Sixers trovano un Miles da 20, ma, soprattutto, danno il bentornato a Korkmaz - 18 punti. Overtime e partita bellissima tra Milwaukee e Spurs, con i texani sconfitti. San Antonio guarda con fiducia il duo Blossomgame e Hanlan, mentre i cervi la coppia da doppia-doppia Wood e Wilson. Derby che va ai Lakers, trascinati dai 20 punti del solito Hart. Clippers rivedibili, nonostante migliori Thornwell con 17 punti.

Vola Utah che batte Orlando e certifica di aver trovato un giovane interessante in Niang. Perde Atlanta contro Portland. Gli Hawks, senza il trio Young-Collins-Dorsley, faticano parecchio. Portland, al contrario, si trova un Layman davvero positivo.

RISULTATI

MIAMI-NEW ORLEANS 110-106

NEW YORK-BOSTON 75-82

MEMPHIS-OKLAHOMA 92-85

PHILADELPHIA- PHOENIX 88-86

SPURS-MILWAUKEE 75-83 OVERTIME

CLIPPERS-LAKERS 69-82

UTAH-ORLANDO 75-70

ATLANTA-PORTLAND 69-95