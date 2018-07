NBA - Le maglie di LeBron e degli Warriors sono le più vendute in Italia

La lega ha annunciato che il tre volte campione NBA e quattro volte Kia NBA MVP LeBron James si è confermato in testa alla classifica delle canotte più popolari in Europa. Analizzando le vendite e-commerce su NBAStore.eu da ottobre 2017 a giugno 2018, la lista vede il tre volte campione NBA primeggiare, e Stephen Curry al secondo posto, con il campione NBA 2016 e cinque volte NBA All-Star Kyrie Irving in terza posizione. Il centro dei Miami Heat Hassan Whiteside ha invece raggiunto la Top 10 per la prima volta, grazie al successo della canotta Nike City Edition dei Miami Heat che riproduce i colori della serie TV “Miami Vice”.

La classifica del merchandise delle squadre più popolari ha visto i campioni NBA 2018 dei Golden State Warriors raggiungere la prima posizione, scavalcando i Cleveland Cavaliers scesi al secondo. Le ultime tre posizioni infine continuano ad essere occupate da alcune delle franchigie più storiche e popolari, con i Boston Celtics a chiudere il podio, seguiti dai Chicago Bulls e dai Los Angeles Lakers, rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Stessa situazione anche in Italia: i Cleveland Cavaliers perdono la prima posizione in favore dei Golden State Warriors, con i Boston Celtics che si posizionano sul gradino più basso del podio.

La top 10 dei giocatori preferiti dagli italiani si discosta leggermente da quella europea, con Russell Westbrook che si inserisce tra James e Curry, rispettivamente primo e terzo. Marco Belinelli si piazza in settima posizione al posto di Danilo Gallinari, che paga l’assenza dal parquet a causa dei numerosi infortuni. Entra infine in classifica il grande protagonista di NBA Crossover, il centro dei Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, che occupa la decima posizione.

