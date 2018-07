NBA Summer League: riassunto delle partite di ieri

Un consolation round della Summer League che ci consegna squadre in cui il progetto giovani è assolutamente vivo. Ottima prova dei Pacers contro i sempre più deboli Nets. La squadra nera della grande mela trova una partita (ennesima in realtà) pessima, dove si aggrappa ai 19 punti di Davis. Indiana, invece, dimostra di crescere in maniera esponenziale - 22 di Wilcox e 21 di Sims, in una squadra che rinuncia a Leaf. Bene New York, Mitchell Robinson (doppia-doppia per lui da 14 punti e 12 rimbalzi) è la nota lieta della franchigia e potrebbe essere, insieme a Porzingis, un giocatore da tenere in conto dalle parti del Madison Square Garden. In casa dei vincitori, 22 punti di Ochefu, come top scorer.

Per i Pelicans seconda partita da piangere, nonostante i 23 di Green. Dallas batte gli Wizards e si ritrova dopo la gara a due volti contro Chicago. In casa Mavs, 21 di un redivivo Jones e di Adams. Washington si appende a un Robinson da doppia-doppia, ai 25 punti di Brown e ai 22 di Thomas Bryant. Phoenix continua a lanciare giovani sulla scia di Booker. Nei Suns, 20 punti di Javonte Green e 17 di Peters. Spurs rivedibili.

Vince Minnesota, osannata da tutti gli esperti in questa Summer League contro Denver. I Nuggets pescano i 17 di Williams e gli 11 rimbalzi di Meeks sotto canestro. I Timberwolves cavalcano un Bates-Diop da 14 punti (rookie da seguire se entra in prima squadra). Vince OKC su Orlando. Thunder con 17 di Burton e 14 di Ferguson. I Magic con un Purvis da 20 e Caupain da 17.

Crolla Golden State contro Sacramento in una partita dal punteggio basso e non particolarmente bella. Si impone Atlanta, nonostante le assenze del trio delle meraviglie Young-Collins-Dorsley, ottenendo una doppia-doppia di Kaba, con 20 punti di Robinson e 18 di Johnson.

RISULTATI

NETS-INDIANA 79-116

KNICKS-PELICANS 102-83

WIZARDS-DALLAS 92-96

SPURS-PHOENIX 55-90

MINNESOTA-DENVER 83-71

ORLANDO-OKLAHOMA 85-87

SACRAMENTO-G.STATE 69-67

ATLANTA-CLIPPERS 97-81