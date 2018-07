NBA - Jabari Parker scaricato da Milwaukee, accordo vicino con i Bulls

L'avventura di Jabari Parker ai Milwaukee Bucks è ormai destinata a finire. La franchigia ha deciso di rinunciare alla qualifying offer, come riportato da Gery Woelfel, per cui il giocatore diventerà unrestricted free agent. Secondo moltissime fonti i Bulls sono vicini ad un accordo con lui, ma per adesso non ci sono ufficialità.

Nella scorsa stagione Parker ha realizzato 12.6 punti di media giocando la miseria di 31 partite, quasi mai in quintetto. Gli infortuni molto seri con i relativi tempi di recupero non gli hanno permesso di sfondare nella NBA come ci si aspettava da lui. La seconda scelta del 2014 ha perso tanta esplosività e non è migliorato nel tiro da tre punti, ma può comunque essere un giocatore importante. Alla giovane età di 24 anni andrebbe a rinsaldare ancor di più quel nucleo di giovani che sta crescendo a Chicago.

Stando a quanto dice Albert Nahmad, esperto di salary ma non solo, c'è un'altro team interessato al talento proveniente da Duke, e si tratta dei Sacramento Kings. Le offerte dovrebbero essere praticamente identiche, ovvero un biennale da poco più di 40 milioni di dollari, ma a fare la differenza potrebbe essere proprio la città. Parker infatti è nato a Chicago e un "ritorno a casa" non può che fargli piacere. Inoltre, sempre secondo fonti americane, sembra essere molto affascinato dalla possibilità di giocare da numero 3 con Carter Jr. e Markkanen, future stelle del mondo NBA. Quel che ormai è certo è che non giocherà più con la casacca di Milwaukee, ma dovrà darsi da fare per guadagnare quella stima che in tanti gli avevano concesso subito dopo il draft, infortuni permettendo.