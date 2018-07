NBA Summer League: risultati e analisi di alcuni giovani

Una serata particolare, a Las Vegas. Partite con squadre davvero interessanti a sfidarsi ricche di giovani prospetti. Si parte da una Detroit capace di battere Chicago. Partono benissimo i Bulls, salvo poi crollare nella parte centrale della partita. I Pistons trovano un Elleson da 21 punti, messo troppo presto ai margini delle rotazioni nella stagione della prima squadra. Dispiace lo scarso utilizzo di Kennard, giocatore che merita di essere seguito. I Bulls segnalano un gra colpo al draft nella persona di Wendell Carter Jr. da ben 16 rimbalzi. Occhio a Blakeney da 24 punti, il quale dimostra che la G-League lo scorso anno lo ha temprato ed è pronto.

Occhio alla season dei Bulls 2018/2019 con quintetto interessante: Dunn, Lavine, Markannen, Bird e Carter Jr. Cleveland batte Houston. I Rockets, seppur già super imbattili così, hanno in House (30 punti ieri) un ottimo rinforzo, a cui si unisce Melton da doppia-doppia. Cavs che hanno trovato in Sexton, da 17 punti ieri, un prospetto davvero promettente nell'anno zero in Ohio dopo LeBron. Overtime tra Toronto e Charlotte, con i canadesi che tolto Anunoby non danno bei giovani. Hornets che trovano belle risposte da Bacon e da Bridges. Miami equilibrio con Boston. Verdi che ritrovano Ojeleye in buono spolvero.

Gli Heat danno un prospetto interessante in Walton con 15 punti ieri sera. Vince Phila contro Milwaukee, con grande prova di Korkmaz. Occhio nei Cervi a Wood da doppia-doppia. Vince Memphis, vera rivelazione della Summer League, con Carter da 26 punti e 19 di Crawford. Utah conferma un Niang davvero molto positivo e interessante prospetto.

RISULTATI

DETROIT-CHICAGO 72-66

CLEVELAND-HOUSTON 92-87

TORONTO-CHARLOTTE 87-84 OVERTIME

MIAMI-BOSTON 72-74

PHILADELPHIA-MILWAUKEE 91-89

MEMPHIS-UTAH 92-86