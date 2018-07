Marc Gasol cuore d'oro: tra i salvatori nel Mediterraneo

La notizia è stata assolutamente inaspettata ma Marc Gasol è uscito allo scoperto con un tweet sul suo account ufficiale. Il cestista ha infatti postato una foto raffigurante donna abbandonata nel Mediterraneo, destinata a morire. E fra i suoi salvatori c'è anche lui: Marc Gasol, perno del basket spagnolo, giocatore in NBA con i Memphis Grizzlies, stipendio da 24 milioni di dollari l'anno. Ma nonostante ciò, Gasol sta passando l'estate così, proprio come quella scorsa: a bordo di una nave nel Mediterraneo, cercando di salvare le vite dei migranti; non proprio la vacanza che ti aspetteresti da un atleta con uno stipendio del genere.

La nave su cui sta offrendo la propria collaborazione è della ONG Proactiva Open Arms. La barca è proprio quella che in questi giorni è al centro di mille polemiche, quella che ha cercato di salvare una mamma con un figlio (poi morti entrambi) in acqua e che ha poi denunciato al mondo questo fatto crudele e privo di umanità.

Campione del mondo con la Spagna, Gasol adesso ha conquistato anche il titolo di campione del mondo di solidarietà. Se non avesse condiviso questa foto, probabilmente nessuno avrebbe saputo niente. Lo scatto è stato accompagnato da uno sfogo del giocatore NBA, questa è la didascali che troviamo: "Frustrazione, rabbia e impotenza. È incredibile come tante persone vulnerabili siano abbandonate alla morte in mare. Profonda ammirazione per questi che chiamo i miei compagni di squadra in questo momento".

Non ci resta che fare i complimenti a Marc Gasol ed augurargli tutto il meglio per il prosieguo della sua carriera, la vittoria più importante l'ha già raggiunta nella maniera più pacata e discreta possibile.