NBA - Boston ricuce il rapporto con Smart: firmato un quinquennale da 52 milioni

Dopo aver sondato le piste per Kawhi Leonard ed altri free agent con poco successo, Boston decide di riconfermare quasi in toto la squadra che ha sorpreso tutti ai playoffs nella scorsa stagione. La speranza che Irving e Hayward (soprattutto il secondo) tornino a giocare senza difficoltà fisiche, non ha comunque fermato la franchigia biancoverde dal coprirsi in caso necessità. E la coperta in questo caso si chiama Marcus Smart, il quale è stato firmato a 52 milioni totali per cinque anni.

Secondo alcune fonti americane, in particolare Shams Charania di Yahoo Sports, la trattativa fra giocatore e dirigenza ha subito un'accelerata negli ultimi giorni ed oggi si è concretizzata. I rapporti con l'agente di Smart, Happy Walters, sono stati ai minimi storici nel corso della stagione, in cui i Celtics hanno valutato senz'altro l'opportunità di non rinnovarlo. Smart è stato un giocatore fondamentale nel 2017-2018, nonostante abbia avuto a che fare con diversi problemi fisici, fra cui la frattura di un pollice. In ogni caso è riuscito a tornare in campo durante i playoffs e ha contribuito in modo netto alle vittorie contro Milwaukee e Philadelphia ma anche alla sconfitta per 4-3 arrivata contro i Cavaliers di LeBron James. Ha chiuso la post-season con 15 partite giocate e 9.8 punti, 5.3 assist e 3.7 rimbalzi. I numeri però non rendono abbastanza omaggio al ventiquattrenne, il quale è tra i maggiori responsabili della grandissima difesa di Boston, che infatti non ha voluto privarsene.