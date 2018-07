Jr NBA World Championship: a Valencia il primo Europe Camp

L'NBA ha annunciato il Jr. NBA World Championship 2018 Europe Training Camp, camp di 4 giorni per i ragazzi e le ragazze che rappresenteranno l’Europa al primo Jr. NBA World Championship, il torneo mondiale di basket giovanile unico nel suo genere e dedicato ai migliori ragazzi e ragazze di 13 e 14 anni provenienti da tutto il mondo. Il camp si terrà dal 31 luglio al 3 agosto presso la training facility l’Alqueria del Basket di Valencia, in collaborazione con il Valencia Basket.

La training facility del Valencia Basket, inaugurata nel 2017, è composta da 13 campi da basket distribuiti su una proprietà di 15mila metri quadrati. Avendo la possibilità di giocare più partite su parquet di alta qualità, l’Alqueria del Basket permetterà alle due squadre di allenarsi insieme per la prima volta, favorendo attività di team-building e di preparazione alla competizione, in programma dal 7 al 12 agosto 2018 presso l’ESPN Wide World of Sports Complex vicino Orlando, in Florida.

Oltre Laura Di Stefano l’Italia potrà contare anche su Mattia Durante, ufficialmente entrato a far parte della squadra in seguito al ritiro dello spagnolo Javier Luque Gómez e pronto a congiungersi con Alessandro Nocera, che insieme al finlandese Eero Levä allenerà la squadra maschile.