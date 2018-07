NBA - Lakers, altra testa calda in arrivo: preso Michael Beasley

I Los Angeles Lakers si preparano alla stagione della rinascita e lo fanno con un altro colpo che fa molto rumore. Michael Beasley ha firmato un contratto da un anno a 3.5 milioni di dollari proprio con la franchigia gialloviola, notizia riportata per prima da Shams Charania di Yahoo Sports. Nella scorsa stagione Beasley è praticamente rinato ai New York Knicks, facendo capire che a ventinove anni ha ancora molto da dare al mondo dell'NBA. I Lakers, che devono ancora completare il roster, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di firmare un giocatore che ha realizzato 13.2 punti e 5.6 rimbalzi nel 2017-2018.

Il team costruito dalla dirigenza dei Lakers assume una forma davvero particolare: Stephenson, Rondo, McGee e Beasley (accompagnati dal piacevole LaVar Ball) nella stessa squadra potrebbero letteralmente "scoppiare" da un momento all'altro, ma siamo certi che LeBron sappia dare a tutti i giusti stimoli. Ad ogni modo, Los Angeles sta ancora tenendo d'occhio la situazione Capela, che pare non ne voglia sapere di firmare a meno di 25 milioni di dollari all'anno, con i Rockets in evidenti difficoltà finanziarie. A questo punto il reparto lunghi sarà sicuramente rinforzato in quest'estate, a meno che non si punti tutto sull'improbabile tris McGee - Zubac - Wagner. Nel frattempo, i quattro giocatori sopra firmati con un contratto annuale dovranno farsi valere in questa stagione per guadagnarsi un contratto pluriennale nel 2019, magari proprio con i Lakers.