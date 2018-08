NBA - A Milano torna l'NBA Fan Zone

L'NBA ha annunciato che una ex stella NBA visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA, facendo respirare ai fan il clima partita tramite una serie di esperienze interattive e digitali a base di musica, premi e tanto altro.

L’NBA Fan Zone offre ai visitatori la possibilità di vivere in prima persona l’NBA in un ambiente familiare e gratuito attraverso innovativi elementi digitali, competizioni on court come gare ad eliminazione diretta, gare da tre punti e altro ancora.

“Non vediamo l’ora di riportare l’NBA Fan Zone in Italia a settembre,” ha detto l’NBA EME Vice President, Global Partnerships, Vandana Balachandar. “Siamo entusiasti di lavorare con Gatorade, NBA 2K19, Radio 105, TISSOT e UBI Banca per dare vita a questo evento interattivo digitale ed esperienziale in uno dei mercati chiave della NBA in Europa.”

I marketing partner che supportano l’NBA per l’NBA Fan Zone sono Gatorade, NBA 2K19, TISSOT e UBI Banca, e il media partner Radio 105.

L’NBA Fan Zone è aperta dalle ore 11 alle ore 20 di sabato 8 settembre, e dalle ore 11 alle ore 18 di domenica 9 settembre.

I fan italiani possono trovare più informazioni su nba.com/italia, il sito ufficiale in Italia, e su Facebook (NBA Italia) e Twitter (@NBAItalia). Inoltre, i fan possono guardare live le partite, gli highlights e contenuti speciali NBA su Sky Italia e trovare il merchandise NBA ufficiale su NBAStore.eu.