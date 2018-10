Guida Vavel Campionato 2018-19 - Dinamo Sassari

La Dinamo Sassari si appresta a vivere una stagione di riscatto, dopo la delusione di quella passata. La squadra del presidente Sardara ha voglia di cancellare la decima posizione raccolta nel campionato scorso, facendo affidamento sui nuovi acquisti conclusi nella recente estate. La compagine sarda ha ultimato varie operazioni a partire da Jaime Smith nel ruolo di play, Terran Petteway in quello di guardia/ala, Daniele Magro in quello di centro, Stefano Gentile in quello di point-guard, Jack Cooley in quello di centro, Rashawn Thomas in quello di ala grande ed Ousmane Diop come ala/centro. Della passata stagione invece sono rimasti Achille Polonara, chiamato al salto di qualità definitivo per trascinare la squadra sarda verso i vertici della classifica, Dyshawn Pierre, Giacomo Devecchi, Scott Bamforth e Marco Spissu. Un roster obbligato ad ottenere risultati positivi fin da subito.

Dimostrazione di ciò se ne è avuta nelle prime amichevoli, commentate dal neo-coach Vincenzo Esposito: "Ci prepariamo ad affrontare questo esordio in precampionato con la volontà di fare bene e offrire una spettacolo di alto livello per i nostri tifosi e per uno sponsor importante come Air Italy. Abbiamo scelto avversari di alto livello, due top club italiani come Bologna e Avellino, e Ludwigsburg che è un club sempre più importante anche sulla scena europea. Sono curioso anch’io di vedere la squadra in campo per questa prima sfida, da cui avremo certamente delle indicazioni anche se solo dopo una settimana di lavoro". Si è espresso in merito anche il capitano biancoblu, Jack Devecchi: "Un impegno importante perché ci confrontiamo subito con squadre di alto livello e per noi sarà un primo test. Ci stiamo preparando al meglio, in una location super attrezzata, forse la migliore in Italia, che ci offre la possibilità di poter davvero avere il meglio per lavorare". Anche Jaime Smith ha voluto esprimere la sua opinione in merito al quadrangolare in cui sarà impegnato il Banco di Sardegna Sassari: "Questa prima settimana di lavoro è andata molto bene, credo di essere capitato in una bella squadra, un bel gruppo con tanto talento e non vedo l’ora di iniziare. Sono convinto che potremo fare grandi cose".

Un torneo vinto dalla Dinamo Sassari in finale contro la Sidigas Avellino. Un successo agguantato col punteggio di 90-60. Un risultato frutto delle scelte adoperate da coach Esposito ad inizio match, l'allenatore dei sardi si è affidato per quest'occasione a Bamforth, Petteway, Gentile, Thomas e Magro, con quest'ultimo autore di un solo punto, rafforzato dai 6 di Spissu, i 2 di Smith, i 17 di Bamforth, i 10 di Petteway, i 10 di Gentile, i 13 di Thomas, i 18 di Polonara ed i 13 di Cooley. Una prestazione che ha convinto in primis la società, nella persona dell'amministratore delegato Renato Nicolai, che alla presentazione della squadra si è così espresso:"Ho sempre ammirato tanto questa società dall’esterno e oggi sono sinceramente orgoglioso di farne parte. Vesto un ruolo in parte nuovo: quando mi ha chiamato il presidente Sardara mi ha chiesto di fare l’allenatore della squadra – non quella che va sul parquet- composta da tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questa squadra e sono pronto a rimboccarmi le maniche perché la società cresca sempre di più. Sassari è visto come un esempio nel panorama cestistico non solo per i risultati sportivi del recente passato ma soprattutto per l’organizzazione societaria: questo è quello in cui voglio dare il mio massimo contributo e mettere in campo la mia esperienza".

Anche il presidente Sardara è intervenuto in merito per fare il suo personale in bocca al lupo ai giocatori ed allo staff tecnico: "Ringrazio come sempre di cuore gli sponsor, le istituzioni, i tifosi e tutti coloro che lavorano senza sosta dietro le quinte. Gli sponsor sono davvero qualcosa di più, queste realtà condividono il percorso con noi dando il massimo, in un cammino continuo di incontro e scambio molto proficuo, che permette a tutti di uscire dalla comfort zone e migliorarsi. Oggi Dinamo è il frutto del connubio tra una società sportiva e un’azienda, ed è un sistema che funziona grazie a un progetto di valori e pratiche comuni. Sono rimasto colpito dall’approccio di Enzo con i suoi giocatori ha spiegato il numero uno biancoblu_ è un papà in tutte le sue accezioni positive e negative, e non è vero che il Diablo non c’è più: ho visto la sua tempra durante le partite. Credo che questo sarà l’imprinting di questo gruppo e ne sono felice”.

A cavallo tra il 9 e l'11/9 il Banco di Sardegna è stato impegnato in una doppia amichevole contro l'Efes Pilsen. Nella prima gli uomini di coach Esposito sono usciti sconfitti col punteggio di 60-70. Un risultato che non premia i meriti dello starting five scelto dal coach sardo, il quale per l'occasione ha schierato Spissu, Petteway, Magro, Gentile e Thomas, con quest'ultimo autore di 10 punti, ma non solo, infatti da segnalare ci sono anche i 6 punti di Spissu, i 12 di Petteway, i 2 di Devecchi, i 5 di Gentile, i 12 di Polonara, i 6 di Diop ed i 7 di Cooley. Nella seconda amichevole invece gli isolani si sono riscattati vincendo per 101-92. L'allenatore della Dinamo non si è discostato dal quintetto schierato nella prima sfida, ma lo ha modificato negli elementi essenziali, in campo Spissu, Petteway, Devecchi, Thomas e Polonara. Il migliore tra questi, Thomas, con 19 punti, arricchiti dai 12 punti di Spissu, i 16 di Petteway, i 2 di Magro, i 13 di Gentile, i 13 di Polonara ed i 26 di Cooley.

Una vittoria che può fare da buon viatico per gli isolani in vista dell'inizio del campionato che li vedrà affrontare a Reggio Emilia la Grissin Bon. Una sfida che ricorda le finali Scudetto del 2015. Lo spettacolo dunque è garantito e per il Banco di Sardegna è l'occasione per partire bene, in vista di una stagione di rivalsa e vincente. Di seguito ecco il roster per la stagione 2018/19 della Dinamo Basket Sassari:

0 Marco Spissu 185 1985 Play Confermato. Serie A: 30 partite: 5.5ppg, 1.4rpg, 2.6apg, FGP: 48.0%, 3PT: 38.4%, FT: 82.6%; BCL: 14 partite: 4.9ppg, 2.1rpg, 2.4apg; FIBA Europe Cup: 2 partite: 2.0ppg

2 Jaime Smith 190 1989 Play MIA-Red October Cantù, Serie A: 33 partite, 14.4 ppg, 1.3 rpg, 4.4 apg, FGP: 53.1%, 3PT: 40.1%, FT: 84.8%

4 Scott Bamforth 188 1989 Guardia Confermato. Serie A: 29 partite: 14.9ppg, 3.6rpg, 4.1apg, FGP: 45.6%, 3PT: 42.4%, FT: 84.9%; BCL: 13 partite: 15.9ppg, 4.4rpg, 4.4apg, FGP: 43.2%, 3PT: 43.6%, FT: 82.0%; FIBA Europe Cup: 2 partite: 12.5ppg, 2.0rpg, 4.0apg

5 Terran Petteway 198 1992 Ala SF Nanterre (France-ProA): Basketball Champions League: 15 partite: 8.8ppg, 2.7rpg, 1.2apg, 2FGP: 46.4%, 3FGP: 33.9%, FT: 63.0%; French ProA: 18 partite: 10.8ppg, 3.5rpg, 2.1apg, 2FGP: 63.8%, 3FGP: 26.2%, FT: 81.3%, da Feb18 PAOK Thessaloniki (Greece-A1): 18 partite: 11.2ppg, 3.1rpg, 1.3apg, FGP: 59.5%, 3PT: 35.9%, FT: 68.2%; BCL: 2 partite: 6.0ppg, 2.0rpg, 2.0apg

8 Giacomo Devecchi 196 1985 Ala Confermato. Serie A: 24 partite: 1.0ppg, 1.2rpg; BCL: 13 partite: 1.3ppg; FIBA Europe Cup: 2 partite: 0pts

15 Daniele Magro 210 1987 Centro The Flexx Pistoia (Serie A): 28 partite: 3.5ppg, 3.2rpg

21 Dyshawn Pierre 198 1993 Ala Confermato. Serie A: 29 partite: 7.9ppg, 4.1rpg, 1.1apg, FGP: 58.9%, 3PT: 37.0%, FT: 80.0%; BCL: 14 partite: 12.6ppg, 5.7rpg, 2.4apg, FGP 74.7%, 3PT: 29.7%, FT: 73.5%; FIBA Europe Cup: 2 partite: 8.5ppg, 5.5rpg, 1.0bpg

22 Stefano Gentile 190 1989 Play Virtus Segafredo Bologna (Serie A): 24 partite: 6.2ppg, 3.1rpg, 2.2apg, FGP: 45.3%, 3PT: 24.6%, FT: 63.5%

33 Achille Polonara 205 1991 Ala Confermato. Serie A, starting five): 30 partite: 10.9ppg, 5.6rpg, 1.6apg, FGP: 58.1%, 3PT: 40.5%, FT: 59.6%; BCL: 14 partite: 7.3ppg, 4.8rpg, 1.6apg, FGP-3(72.4%), 3PT: 31.5%, FT: 60.0%; FIBA Europe Cup: 2 partite: 13.0ppg, 6.5rpg, 1.0apg, 1.5spg, 1.0bpg

Jack Cooley 208 1991 Centro Sacramento Kings (NBA): 7 partite: 5.7ppg, 4.3rpg, FGP: 48.1%, FT: 73.7%; Reno Bighorns (NBA G League): 40 partite: 17.8ppg, 9.8rpg, 1.2apg, 1.1spg, FGP: 56.9%, 3PT: 25.0%, FT: 70.4%

Rashawn Thomas 203 1994 Ala Oklahoma City Blue, NBA G-League: 47 partite: 14.0ppg, 7.2rpg, 2.7apg, 1.4spg, FGP: 55.2%, 3PT: 24.4%, FT: 67.0%

All. Vincenzo Esposito (1969) The Flexx Pistoia (Serie A)