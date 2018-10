Guida Vavel Legabasket 2018-19:  FIAT Auxilium Torino   

Torino del basket riparte con idee chiare per lanciare attacco ai playoff. Lo scorso anno, la squadra gialloblu è stata la grande rivelazione della stagione. Coach Paolo Galbiati ha preso questa squadra, che era in una situazione disperata e con ben due esoneri alle spalle di head coach, la ha portata a vincere la Coppa Italia nelle Final Eight di Firenze al Nelson Mandela Forum, in maniera davvero magistrale. Quest'anno, la dirigenza piemontese ha cambiato di nuovo tutto dal roster all'allenatore. L'arrivo di Larry Brown sulla panchina dei piemontesi è la ripartenza necessaria per una squadra che vuole migliorare. Il roster conferma due nomi importanti: l'eterno Peppe Poeta, trascinatore puro di Torino, e Wilson, di ritorno nel capoluogo piemontese. Squadra che si ritrova tutta nuova con giocatori e prospetti interessanti: Tra Holder, americano che avrà compito di far dimenticare a Torino il partente Washington, Anumba, giovane interessante, Tony Carr, altro nuovo arrivo in casa Auxilium. Attenzione al giovane Guaiana in prestito da Trapani. Delfino rientra nella nostra Serie A cestistica, con l'argentino già visto dalle parti di Bologna sia in Virtus che in Fortitudo. L'esperienza di Cusin sarà utile per portare esperienza e un giocatore di livello Nazionale Italiana può aiutare, con lo stesso che deve rilanciarsi dopo le esperienze in ombra tra Avellino e Milano. McAdoo, Taylor, Okeke, Stojanovic e Cotton completano la rosa a disposizione del coach americano, chiamato a far entrare i piemontesi nella grande famiglia playoff.

0 Jamil Wilson 201 1991 Ala Los Angeles Clippers (NBA): 15 partite: 7.0ppg, 2.1rpg, FGP: 61.1%, 3PT: 42.9%, FT: 50.0%; Agua Caliente Clippers of Ontario (NBA G-League): 5 partite: 12.2ppg, 5.0rpg, 2.8apg, FGP: 61.5%, 3PT: 31.8%, FT: 57.1%; Fort Wayne Mad Ants (NBA G League): 22 partite: 11.3ppg, 4.2rpg, 2.8apg, FGP: 50.5%, 3PT: 35.8%, FT: 70.2%; Apr.'18 Virtus Segafredo Bologna (Italy-Serie A): 3 partite: 2.3ppg, 2.3rpg

1 Victor Rudd 206 1991 Ala Gaziantep Basketbol (Turkey-BSL): Basketball Champions League: 12 partite: 12.9ppg, 7.8rpg, 1.8apg, 1.2spg, 2FGP: 46.9%, 3FGP: 28.3%, FT: 77.3%; Turkish BSL: 16 partite: 11.0ppg, 7.4rpg, 2.0apg, 2FGP: 54.3%, 3FGP: 27.9%, FT: 67.6%; Feb.'18 CSKA Moscow (Russia-VTB): Euroleague: 13 partite: 2.3ppg, 1.2rp

3 Simon Anumba 191 1996 Guardia Treofan Battipaglia (Serie B): 31 partite: 12.9ppg, 7.1rpg, 1.0apg, 1.1spg, FGP: 51.7%, 3PT: 35.6%, FT: 63.9%

4 Tony Carr 196 1997 Play/Guardia Penn St. (NCAA): 37 partite: 19.6ppg, 4.9rpg, 5.0apg, FGP: 39.5%, 3PT: 43.3%, FT: 79.9%

8 Giuseppe Poeta 190 1985 Play Confermato. Serie A: 29 partite: 5.8ppg, 1.4rpg, 3.4apg, FGP: 48.8%, 3PT: 27.1%, FT: 84.2%; Eurocup: 16 partite: 3.9ppg, 1.5rpg, 2.0apg

10 Carlos Delfino 198 1982 Guardia/Ala Baskonia Vitoria Gasteiz (Spain-Liga Endesa): 4 partite: 2.8ppg, 2.5rpg; Euroleague: 2 partite: 0pts, 1.0rpg

12 Marco Cusin 211 1985 Centro EA7 Emporio Armani Milano (Serie A): 26 partite: 2.7ppg, 2.8rpg; Euroleague: 5 partite: 0.2ppg, 1.0rpg

14 James Michael McAdoo 206 1993 Centro Philadelphia 76ers (NBA): 3 partite: 2.7ppg; Delaware 87ers (NBA G-League, starting five): 14 partite: 8.8ppg, 5.8rpg, 2.3apg, 1.3spg, 1.5bpg, FGP: 36.0%, 3PT: 28.6%, FT: 72.5%; Gen.18 Agua Caliente Clippers of Ontario (NBA G League): 4 partite: 15.0ppg, 9.0rpg, 1.5apg, 1.5spg, 2.3bpg

15 Tyshawn Taylor 191 1990 Guardia Samsun BSB Anakent (Turkey-TBL): 8 partite: 21.0ppg, 3.9rpg, 5.6apg, 1.1spg, FGP: 46.1%, 3PT: 33.3%, FT: 76.0%

18 David Okeke 203 1998 Ala Confermato. Serie A: 17 partite: 4.2ppg, 3.4rpg; Eurocup: 16 partite: 4.0ppg, 2.2rpg

23 Vojislav Stojanovic 199 1997 Guardia etaland Capo d'Orlando (Serie A): 18 partite: 11.2ppg, 5.1rpg, 4.1apg, FGP: 51.7%, 3PT: 29.7%, FT: 46.9%; BCL: 3 partite: 7.3ppg, 4.7rpg, 2.3apg

32 Tekele Cotton 188 1993 Guardia Enisey Krasnoyarsk (Russia-VTB), solo pre-season

All. Larry Brown (1940)