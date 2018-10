Guida Vavel Campionato 2018-19 - Happy Casa Brindisi

L'Happy Casa Brindisi, dopo aver evitato la retrocessione in A2, agguantando la 14a posizione al termine della scorsa stagione, rilancia le proprie ambizioni rivoluzionando la squadra e puntando ad un qualcosa in più di una semplice salvezza. Il Presidente Fernando Marino ed il GM Tullio Marino hanno deciso per questo di affidarsi ad un coach di comprovata esperienza come Frank Vitucci. L'allenatore brindisino potrà contare su un roster totalmente rivoluzionato, ma nel contempo completo in ogni reparto. Nel mercato estivo sono arrivati: il play Alessandro Zanelli, il centro italo-polacco Jakub Wojciechowski, la guardia Riccardo Moraschini, la guardia americana Adrian Banks, il centro Josh Brown, la point-guard Nicolò Cazzolato, il play Wes Clark, l'ala grande Tony Gaffney e la guardia Jeremy Chappell.

Una serie di innesti che hanno soddisfatto Frank Vitucci, ma anche il DS Simone Giofrè, che si è così espresso sull'arrivo di Wes Clark: "Diamo il benvenuto a Wes, giocatore dalle indubbie doti balistiche, Wes viene dal college, quindi si tratterà per lui della prima esperienza fuori dal USA e ci auguriamo che Brindisi possa essere per lui una prima grande opportunità per un'ottima carriera professionistica". Il direttore brindisino ha poi espresso la sua idea anche in merito all'arrivo di Tony Gaffney: "È un piacere avere con noi Tony Gaffney. Continuiamo a lavorare sotto traccia fissando obiettivi ben delineati e Tony ne è l'ennesima conferma. Ci auguriamo possa portare a Brindisi tutta l'esperienza maturata nella sua prestigiosa carriera europea".

Poi è toccato proprio all'ala statunitense presentarsi alla stampa: "Sono carico ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura nel campionato italiano. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni, con qualcuno ci ho già giocato assieme come nel caso di Banks. Con Adrian abbiamo stretto una bellissima amicizia e rapporto di fratellanza sia dentro che fuori dal campo. Farò tutto il possibile per essere d’aiuto ai miei compagni e al coach dando energia, rimbalzi, intensità difensiva. Sono pronto per giocare e vincere con questi colori!". Successivamente, ecco Jeremy Chappell, così presentato dal ds Giofrè: "Siamo felici di dare il benvenuto a Jeremy – interviene Simone Giofrè – __giocatore che potrà darci un importante contributo grazie alla sua esperienza, solidità e caratteristiche diffuse in tanti aspetti del gioco. Anche a lui auguro una stagione ricca di soddisfazioni reciproche".

L'ultimo in ordine cronologico a presentarsi è stato Adrian Banks, il quale ha dichiarato: "È la prima volta in carriera che assumo questo importante ruolo all'interno di una squadra. Una grande emozione che mi sento di condividere con i compagni e il pubblico. Quando il coach mi ha comunicato la sua scelta sono rimasto senza parole, non me l'aspettavo. Sento di avere una grande responsabilità ma al contempo sono entusiasta di aprire questo nuovo capitolo nella mia vita e sono ancor più contento di farlo proprio qui a Brindisi. Il feeling con i tifosi e con i miei nuovi compagni sarà la chiave della stagione: Forza Brindisi".

Dalle parole ai fatti, l'Happy Casa Brindisi ha inaugurato la propria stagione battendo in amichevole la Grissin Bon Reggio Emilia col punteggio di 89-76. In grande spolvero Banks con 20 punti, Brown 24, Rush 11, Gaffney 7, Zanelli 3, Moraschini 8, Clark 7, Chappell 9. Una vittoria che ha fatto da viatico per quella successiva ottenuta contro la Segafredo Bologna, sconfitta col punteggio di 66-64. Un risultato raggiunto grazie ai 17 punti di Banks, ai 10 di Brown, ai 3 di Rush, ai 4 di Gaffney, ai 5 di Lukosius, ai 5 di Zanelli, ai 14 di Moraschini e agli 8 di Chappell. Non c'è due senza tre, l'Happy Casa Brindisi ha regolato il Sakarya con il netto punteggio di 80-56, con Banks autore di 10 punti, Brown 6, Rush 13, Gaffney 4, Trojan 2, Lukosius 6, Zanelli 6, Moraschini 6, Clark 19, Chappell 6 e Cozzolato 2.

A seguire, è stato il turno della Zeus Energy Group Rieti, sconfitta col punteggio di 75-67. Un risultato frutto dei 12 punti di Banks, dei 20 di Brown, i 6 di Rush, i 2 di Trojan, i 4 di Lukosius, i 7 di Zanelli, i 5 di Moraschini, i 14 di Clark, i 2 di Cazzolato ed i 3 di Chappell. Una vittoria ancor più avvalorata dal successo maturato contro il Buducnost, sconfitto per 87-79. Un punteggio realizzato grazie ai 22 punti di Banks, ai 16 di Brown, ai 12 di Rush, ai 2 di Lukosius, agli 11 di Zanelli, ai 4 di Moraschini, ai 4 di Clark ed ai 16 di Chappell. Cinque vittorie che dovranno diventare sei in vista del primo impegno ufficiale della stagione contro l'Olimpia Milano al "Mediolanum Forum". Una sfida che dirà molto delle ambizioni che i pugliesi si possono fissare quest'anno. Obiettivi che coach Vitucci è pronto a raggiungere con questi effettivi:

0 Adrian Banks 191 1986 Guardia Hapoel SP Tel-Aviv (Israel-Winner League): 38 partite: 11.4ppg, 2.3rpg, 1.9apg, FGP: 65.2%, 3PT: 35.6%, FT: 75.0%

00 John Brown 203 1992 Ala/Centro De Longhi Treviso Basket 2012 (Italy-Serie A2): 39 partite: 16.9ppg, 6.6rpg, 1.2apg, 1.4spg, FGP: 54.8%, FT: 66.0%

3 Tony Gaffney 206 1984 Ala/Centro Chiba Jets (Japan-B League): 17 partite: 5.8ppg, 4.1rpg, 1.9apg, 1.4spg, 2FGP: 42.9%, 3FGP: 17.0%, FT: 67.7%; Nov.'17 Hapoel SP Tel-Aviv (Israel-Winner League): 31 partite: 10.1ppg, 5.6rpg, 1.9apg, 1.3spg, 1.2bpg, FGP: 56.5%, 3PT: 36.7%, FT: 81.5%

6 Alessandro Zanelli 187 1992 Play Legnano Basket Knights (Serie A2): 33 partite: 13.0ppg, 2.8rpg, 3.8apg, FGP: 54.1%, 3PT: 37.4%, FT: 87.8%

9 Riccardo Moraschini 194 1991 Guardia/Ala Dinamica Mantova (Serie A2, starting five): 27 partite: 13.1ppg, 4.8rpg, 3.1apg, 1.0spg, FGP: 41.6%, 3PT: 29.4%, FT: 81.4%

10 Wes Clark 184 1994 Play Buffalo (NCAA, starting five): 25 partite: 15.4ppg, 3.6rpg, 5.3apg, 1.2spg, FGP: 54.8%, 3PT: 40.5%, FT: 76.5%

15 Nicolò Cazzolato 191 1989 Play Co. Mark Bergamo (Serie A2): 29 partite: 4.0ppg, 2.1rpg 18 Jakub Wojciechowski 213 1990 Centro Betaland Capo d'Orlando, Basketball Champions League: 16 partite: 10.2ppg, 4.3rpg, 2FGP: 57.7%, 3FGP: 32.6%, FT: 60.0%; Serie A: 21 partite: 8.9ppg, 6.1rpg, 1.1apg, 2FGP: 62.5%, 3FGP: 18.9%, FT: 69.4%; da Mar.'18 Anwil Wloclawek (PLK): 22 partite: 6.6ppg, 3.5rpg, FGP: 67.2%, 3PT: 37.0%, FT: 66.7%

21 Jeremy Chappell 191 1987 Guardia/ala MIA-Red October Cantu (Italy-Serie A): 33 partite: 11.5ppg, 5.8rpg, 2.5apg, Steals-4(1.6spg), FGP: 54.0%, 3PT: 30.7%, FT: 81.0%

Erik Rush 197 1988 Guardia/Ala Kleb Basket Ferrara (Italy-Serie A2): 34 partite: 13.0ppg, 5.6rpg, 1.9apg, 1.1spg, FGP: 52.7%, 3PT: 27.1%, FT: 53.9%

All. Frank Vitucci (1963), confermato