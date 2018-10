Guida Vavel Campionato 2018-19 - Openjobmetis Varese 

L'Openjobmetis Varese non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo il 6° posto conquistato la scorsa stagione, vuole fare ancora meglio, cercando di arrivare il più lontano possibile nel torneo. Il ruolo da cui parte oggi la squadra varesotta è quello di outsider, in quanto il roster è pressochè identico a quello dell'anno scorso, tranne che per cinque rinforzi arrivati nell'ultima estate e corrispondono ai nomi di: Dominique Archie (A), Ronald Moore (P), Antonio Iannuzzi (C), Pablo Bertone (G) e Thomas Scrubb (A). Cinque innesti di cui può usufruire coach Caja per amalgamare e migliorare il buon gioco di squadra visto lo scorso anno.

In merito a ciò l'allenatore biancorosso si è espresso in questi termini: "La presenza del pubblico qua a Varese non è certo una novità, così come non è una novità il loro supporto durante l’anno e come non deve essere una novità il nostro impegno per ripagare la fiducia che ogni anno ci concedono. Ben venga un impatto come questo; è sempre utile, soprattutto per i nuovi, che hanno modo di capire l’ambiente in cui si trovano. Rispetto alla passata stagione il nostro precampionato avrà due partite in più perché ci sarà una settimana in più di lavoro. Vogliamo fare bene fin da subito per entrare in forma il prima possibile anche in vista dell’inizio della FIBA Europe Cup​".

Il coach ha dovuto però subito far fronte ad una pesante sconfitta arrivata nella prima amichevole pre-stagionale contro l'Olimpia Milano, che ha asfaltato i cugini col punteggio di 106-72. Tra le fila varesotte si sono salvati solamente Archie 9 punti, Moore 6, Avramovic 4, Iannuzzi 6, Bertone 10, Scrubb 13, Tambone 11, Cain 8 e Ferrero 5. Una sconfitta immediatamente cancellata dalla larga vittoria contro l'Aquila Trento, battuta col punteggio di 78-58. Caja per l'occasione si è affidato ad un quintetto composto da Moore, Natali, Scrubb, Archie e Cain. Quest'ultimo ha inanellato 9 punti, mentre Archie 11, Iannuzzi 8, Natali 6, Bertone 5, Scrubb 4, Tambone 14, Ferrero 6 e Moore 15.

Due test-match che hanno detto tutto ed il contrario di tutto, per questo coach Caja dovrà lavorarci su per dare una fisionomia precisa ai suoi in vista dell'inizio del campionato, che li vedrà affrontare alla prima giornata la Germani Basket Brescia, nel primo dei tanti derby lombardi. L'allenatore biancorosso però per questa stagione può contare su un roster di tutto rispetto, composto da:

2 Dominique Archie 201 1987 Ala Bnei Hertzeliya (Israel-Winner League): 33 partite: 8.6ppg, 4.5rpg, 1.5apg, FGP: 53.6%, 3PT: 35.5%, FT: 63.2%; FIBA Europe Cup: 10 partite: 7.1ppg, 4.1rpg, 1.5apg, FGP: 37.8%, 3PT: 20.0%, FT: 86.4%

4 Aleksa Avramovic 192 1994 Guardia Confermato. Serie A, 33 partite: 12.6ppg, 3.1rpg, 2.2apg, 1.2spg, FGP: 53.6%, 3PT: 29.9%, FT: 79.8%

7 Antonio Iannuzzi 208 1991 Ala Fiat Torino (Serie A): Eurocup: 16 partite: 7.7ppg, 2.5rpg, 2FGP: 51.6%, FT: 64.1%; Serie A: 19 partite: 5.8ppg, 2.7rpg, 2FGP: 53.8%, FT: 66.7%; da Feb.'18 New Basket Brindisi (Serie A) : 11 partite: 6.5ppg, 4.8rpg, 1.2apg, FGP: 55.4%, FT: 56.3%

8 Nicola Natali 202 1988 Ala Confermato. Serie A: 31 partite: 1.8ppg, 1.1rpg 11 Thomas Scrubb 198 1991 ala Scandone Avellino (Italy-Serie A): 34 partite: 9.2ppg, 4.5rpg, 1.1apg, FGP: 56.3%, 3PT 53.0%, FT: 80.0%; BCL: 14 partite: 9.3ppg, 6.0rpg, 1.1apg, FGP: 50.8%, 3PT: 42.1%, FT: 81.8%; FIBA Europe Cup: 8 partite: 4.5ppg, 3.1rpg

13 Damiano Verri 206 1985 Ala/Centro 7 Laghi Gazzada Schianno (Serie C Gold) 15 Matteo Tambone 191 1994 Play Confermato. Serie A: 33 partite: 4.9ppg, 1.6rpg, 1.9apg

16 Tyler Cain 203 1988 Centro Confermato. Serie A: 33 partite: 9.5ppg, Reb-3(9.1rpg), 1.6apg, FGP: 68.6%, FT: 58.4%

21 Giancarlo Ferrero 198 1988 Ala Confermato. Serie A: 32 partite: 6.4ppg, 1.9rpg, FGP: 53.6%, 3PT: 35.9%, FT: 81.6%

25 Ron Moore 183 1988 Play The Flexx Pistoia (Italy-Serie A): 30 partite: 11.0ppg, 3.8rpg, 5.8apg, FGP: 39.5%, 3PT: 36.8%, FT: 76.6%

45 Pablo Bertone 193 1990 Guardia Consultinvest VL Pesaro (Serie A): 28 partite: 10.4ppg, 3.3rpg, 2.0apg, FGP: 49.1%, 3PT: 37.2%, FT: 69.7%

All. Attilio Caja (1961) Confermato