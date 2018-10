Guida Vavel Campionato 2018-19 - Oriora Pistoia

L'Oriora Pistoia è ad un bivio importante della propria storia, ha l'occasione dopo tanti anni di scalare svariate posizioni di classifica. Il punto di partenza è il 13° posto della scorsa annata, ma che deve fare solamente da stimolo per migliorare tutti gli aspetti possibili, a partire dal roster profondamente modificato dal DS Michele Stilli durante il corso dell'estate. Infatti ai già presenti Della Rosa (P), Di Pizzo (A/C) e Severini (A/C), si sono aggiunti Riccardo Bolpin (PG), Matteo Martini (G), Kerron Johnson (P), Patrik Auda (AG), L. J. Peak (G/A), Ousman Krubally (A/C) e Dominique Johnson (G).

Su uno di questi, ovvero L. J. Peak, si è soffermato coach Ramagli: "E' un ragazzo giovane che a tutti gli effetti può essere definito un all-around: ha la capacità di gestire il pallone di un esterno, ma il fisico e le caratteristiche di un giocatore che può scorrere nelle posizioni di ala. E' un giocatore molto moderno e molto europeo da un certo punto di vista, che ricorda da vicino diversi elementi che in Italia recentemente hanno fatto bene, estremamente duttile, con un fisico importante e che viene da un college prestigioso. Un anno fa toccava il cielo con un dito, entrando nell'orbita NBA, poi ha invece vissuto una stagione diversa da quella che magari si immaginava, sicuramente impegnativa e lunga, dato che ancora non si è conclusa. Lo ritengo un ragazzo con potenzialità importanti, che deve dare una svolta alla sua vita cestistica, quantomeno a livello di esposizione, viste le sue premesse collegiali. Pistoia e l'italia possono rappresentare per lui il trampolino di lancio per una carriera che, almeno a livello europeo, potrebbe rivelarsi importante".

Dopodichè il coach pistoiese ha voluto esprimere la sua opinione sull'acquisto di Krubally: "Krubally è un giocatore per noi importante ​ per almeno tre ragioni: porta una notevole esperienza europea, nelle più varie sfaccettature, ci dà grande energia per le sue innate capacità di correre e saltare, si completa alla perfezione con l'attuale pacchetto dei lunghi. Non è un giocatore grande, ma, come amano dire in America, è uno che gioca grande: sa usare molto bene le sue lunghe braccia e ha la capacità e l'intelligenza di saper resistere a giocatori più fisici. Speriamo ovviamente di averlo a completa disposizione fin dal raduno e adesso concentriamo i nostri sforzi sulla ricerca della guardia titolare, tenendo ben presente, come abbiamo sempre fatto in questo mercato, il nostro budget".

Infine è il turno della stella del club, ovvero Dominique Johnson, così accolto da coach Ramagli: "E' un piacere annunciare un giocatore come Dominique perché rappresenta alla perfezione il giocatore che cercavamo. Non dobbiamo scoprirlo noi: è un ragazzo che ha giocato in mezza Europa e che quindi sa dove bisogna mettere le mani per inserirsi, integrarsi e dare un contributo alla squadra. E' una classica guardia realizzatrice, che in carriera ha sempre dimostrato di saper segnare e questo è ovviamente quello che anche a Pistoia gli chiederemo. Sarebbe però bello che non perdesse le altre qualità che come giocatore ha, a cominciare da quella di essere un creatore di gioco: è una dote che ha messo in mostra anche a Venezia, ovviamente in un contesto molto diverso rispetto al nostro. Sarà molto importante pure l'aspetto difensivo, perché noi non potremo prescindere dal suo apporto anche in quella fase. Completiamo dunque il nostro quintetto con un altro elemento di grande esperienza. Abbiamo, per contro, una panchina molto verde e dovremo essere bravi a trovare il nostro equilibrio, basandoci sulla solidità di chi ha esperienza e l'energia di chi ha gioventù".

Dalle parole al campo, in quanto l'Oriora Pistoia è stata impegnata in un'amichevole prestagionale contro l'Umana Reyer Venezia, vittoriosa col punteggio di 79-74. Una sconfitta che non ha pregiudicato la prestazione, comunque positiva, dei toscani, i quali hanno potuto contare sui 2 punti di Della Rosa, i 4 di K. Johnson, i 15 di Peak, i 14 di D. Johnson, i 6 di Martini, i 7 di Bolpin, i 2 di Di Pizzo ed i 24 di Pechacek. Un insuccesso che la compagine pistoiese potrà riscattare direttamente nella prima giornata di campionato contro la VL Pesaro in trasferta. Una sfida che la squadra di coach Ramagli non si può proprio permettere di sbagliare, perchè chi ben comincia è a metà dell'opera. Un capolavoro che l'allenatore pistoiese dovrà realizzare con questi elementi:

0 Riccardo Bolpin 197 1997 Play/Guardia Umana Reyer Venezia (Serie A): 12 partite: 1.8ppg; BCL: 5 partite: 0.8ppg; FIBA Europe Cup: 1 game: 0pts, 1reb, 1ast

2 Gianluca Della Rosa 180 1996 Play Confermato. Serie A: 21 partite: 2.0ppg

3 Kerron Johnson 185 1990 Play MHP RIESEN Ludwigsburg (Germany-BBL): 39 partite: 9.3ppg, 1.5rpg, 4.3apg, 1.1spg, FGP: 54.4%, 3PT: 27.5%, FT: 82.9%; BCL: 26 partite: 9.9ppg, 2.2rpg, 3.8apg, 1.2spg, FGP: 50.9%, 3PT: 39.0%, FT: 67.0%

5 L.J. Peak 196 1996 Ala Wellington Saints (New Zealand-NBL, starting five): 17 partite: 20.1ppg, 3.3rpg, 1.7apg, 1.2spg, FGP-3(64.1%), 3PT: 39.0%, FT: 82.1%

9 Patrik Auda 206 1989 Ala Rosa Radom (Poland-PLK): 35 partite: 13.1ppg, 4.7rpg, 1.2apg, FGP: 60.2%, 3PT: 33.9%, FT: 76.0%; BCL: 16 partite: 12.3ppg, 5.9rpg, FGP: 61.4%, 3PT: 15.8%, FT: 71.6%; da Apr.'18 Scandone Avellino (Italy-Serie A): 4 partite: 12.3ppg, 2.5rpg

13 Matteo Martini 195 1992 Guardia Legnano Basket Knights (Serie A2): 24 partite: 11.3ppg, 3.3rpg, 2.3apg, FGP: 47.6%, 3PT: 26.3%, FT: 65.2%

16 Luca Severini 204 1996 Ala Novipiu Casale Monferrato (Serie A2): 43 partite: 7.6ppg, 5.0rpg, 1.1apg, FGP: 45.4%, 3PT: 30.5%, FT: 66.1%

Ousman Krubally 201 1988 Centro PAOK Thessaloniki (Greece-A1): 33 partite: 5.8ppg, 5.0rpg, FGP: 52.1%, FT: 71.7%; BCL: 14 partite: 8.0ppg, 5.2rpg, FGP: 62.5%, FT: 64.0%

Dominique Johnson 193 1987 Guardia Umana Reyer Venezia (Italy-Serie A): 23 partite: 11.6ppg, 2.8rpg, 2.7apg, FGP: 44.4%, 3PT: 37.8%, FT: 82.4%; BCL: 14 partite: 10.4ppg, 2.1rpg, 1.9apg, FGP: 42.6%, 3PT: 32.9%, FT: 75.9%; FIBA Europe Cup: 8 partite: 6.6ppg, 1.6rpg, 1.4apg, FGP: 46.4%, 3PT: 22.9%, FT: 75.0%

All: Alessandro Ramagli (1964), Virtus Segafredo Bologna (Serie A)