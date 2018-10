Guida Vavel Campionato 2018-19: Virtus Bologna

La Virtus Bologna non ha intenzione di fermarsi, dopo il piazzamento a ridosso dei playoff della passata stagione vuole assolutamente rinnovarsi puntando ad un qualcosa in più di una semplice qualificazione alla post-season. Il presidente Bucci e coach Sacripanti intendono consolidarsi tra le grandi del campionato, compiendo una stagione da protagonisti. Per farlo la società ha deciso di rinfoltire il roster con una serie di acquisti, arrivati lungo il mercato estivo. Il primo è stato David Reginald Cournooh, che occuperà il ruolo di point-guard, dopodichè sono arrivati Dejan Kravic (C), Kevin Punter (PG), Brian Qvale (C), Tony Taylor (P), Amath M'Baye (AG), Kelvin Martin (AP) ed Alessandro Cappelletti (P).

Giocatori che andranno ad affiancare i già presenti Alessandro Pajola (P), Filippo Baldi Rossi (A/C), Pietro Aradori (G/A) e Matteo Berti (C). Un primo assaggio del nuovo roster lo si è avuto il 26/8 con la prima amichevole prestagionale contro il Kleb Basket Ferrara, sconfitto nettamente 107-70. Per i virtussini grandi prestazioni da parte di Punter (22 punti), Martin (11), Pajola (5), Taylor (5), Kravic (25), M'Baye (16), Cournooh (10), Qvale (12). Una vittoria netta, macchiata dalla successiva sconfitta contro un avversario ben più quotato come la Sidigas Avellino - 94-92 il finale. Nonostante il punteggio tra i felsinei da sottolineare la prova di Punter, autore di 29 punti, così come di Martin 5, Pajola 2, Baldi Rossi 2, Cappelletti 8, Kravic 8, M'Baye 15, Cournooh 12 e Qvale 11.

La squadra si è riscattata nel test-match successivo contro l'Alma Trieste, sconfitta col punteggio di 72-67. Un risultato frutto dei 14 punti di Punter, i 6 di Martin, i 6 di Pajola, gli 8 di Taylor, i 12 di Baldi Rossi, i 6 di Kravic, i 4 di M'Baye ed i 16 di Qvale. Una vittoria estemporanea, in quanto nella sfida successiva la Virtus è caduta contro l'Happy Casa Brindisi, vittoriosa per 66-64. Un punteggio che non ha premiato la buona prestazione dei ragazzi di coach Sacripanti. Questi i numeri del confronto: Punter (9 punti), Martin (6), Pajola (5), Taylor (9), Cappelletti (2), Kravic (13), M'Baye (10) e Qvale (10). Il ritorno è giunto nella partita più attesa dell'estate, il derby con la Fortitudo Bologna sconfitta 81-60. Sacripanti, proprio per non deludere i propri tifosi, è partito con Taylor, Punter, Martin, M'Baye e Qvale. Quest'ultimo realizzerà 13 punti, ad accompagnarlo Punter con 20, Martin con 8, Taylor con 18, Baldi Rossi con 10, Cappelletti con 6, Kravic con 4 e Berti con 2 punti.

Una prestazione ed un successo che possono fare da buon viatico in vista dell'inizio della stagione che vedrà la Virtus Segafredo Bologna impegnata a Trieste contro l'Alma, già sconfitta in amichevole, anche se in questo caso sarà tutta un'altra storia. Il compito dei virtussini è proprio quello di ripetere e semmai migliorare la prestazione vista nel test-match affidandosi ad un'amalgama di squadra ben oliata dal navigato coach Sacripanti, il quale potrà contare sull'apporto di questi uomini:

0 Kevin Punter 190 1993 Guardia Rosa Radom (Poland-PLK): 20 partite: 19.3ppg, 2.3apg, 1.4spg, FGP: 57.9%, 3PT: 37.0%, FT: 81.9%; BCL: 16 partite 20.6ppg, 3.4rpg, 1.7apg, 1.4spg, FGP: 47.8%, 3PT: 35.8%, FT: 78.5%; da Feb.'18 AEK Athens (Greece-A1): 12 partite: 9.8ppg, 2.3rpg, FGP: 46.3%, 3PT: 35.0%, FT: 86.7%; BCL: 6 partite: 15.3ppg, 4.6rpg, 2.2rpg, 1.0apg, 1.2spg, FGP: 51.4%, 3PT: 41.9%, FT: 68.0%

1 Kelvin Martin 1966 1989 Ala Vanoli Basket Cremona (Italy-Serie A): 33 partite: 13.2ppg, 5.4rpg, 1.5apg, FGP: 54.6%, 3PT: 39.2%, FT: 73.2%

6 Alessandro Pajola 194 1999 Play Confermato. 17 partite: 1.6ppg, 1.1rpg

7 Tony Taylor 183 1990 Play Banvit Basketbol Kulubu (Turkey-BSL): 35 partite: 12.3ppg, 2.0rpg, 4.2apg, FGP: 53.0%, 3PT: 40.8%, FT: 70.5%; BCL: 18 partite: 12.7ppg, 2.4rpg, 4.0apg, FGP: 52.1%, 3PT: 36.0%, FT: 78.1%

8 Filippo Baldi Rossi 207 1991 Ala/Centro Dolomiti Energia Trento (Serie A): Eurocup: 6 partite: 3.5ppg, 2.0rpg; Serie A: 8 partite: 5.3ppg, 1.6rpg, 2FGP: 52.6%, 3FGP: 27.8%, FT: 77.8%; da Nov.'17 Virtus Segafredo Bologna, Serie A: 22 partite: 6.2ppg, 3.7rpg, 1.0spg, FGP: 49.2%, 3PT: 42.9%, FT: 58.3%

9 Alessandro Cappelletti 182 1995 Play Soundreef Mens Sana 1871 Siena (Serie A2), solo pre-season

11 Dejan Kravic 211 1990 Centro Basic-Fit Brussels (Belgium-Euromillions League): Basketball Champions League: 2 partite: 1.5ppg; Belgian Euromillions League: 1 game: 2pts, 3rbs; da Nov.'17 Panionios ON Telecoms Athens (Greece-A1): 22 partite: 11.8ppg, 4.9rpg, FGP: 61.7%, FT: 62.0%

21 Pietro Aradori 196 1988 Guardia Confermato. Serie A: 30 partite: 15.7ppg, 4.4rpg, 2.3apg, FGP: 53.4%, 3PT: 34.5%, FT: 86.5%

23 Matteo Berti 213 1998 Centro

24 Amath M'Baye 206 1989 Ala EA7 Emporio Armani Milano, Serie A: 17 partite: 6.4ppg, 3.5rpg, FGP: 61.1%, 3PT: 28.3%, FT: 86.2%; Euroleague: 30 partite: 6.1ppg, 2.0rpg, FGP: 54.4%, 3PT: 37.9%, FT: 79.1%

25 David Cournooh 187 1990 Play/Guardia MIA-Red October Cantu Serie A: 33 partite: 6.7ppg, 2.2rpg, 2.2apg, FGP: 49.4%, 3PT: 30.0%, FT: 74.3%

41 Brian Qvale 210 1988 Centro Lokomotiv Kuban (Russia-VTB): 23 partite: 8.7ppg, 3.7rpg, FGP: 61.1%, FT: 63.9%; Eurocup: 22 partite: 8.1ppg, 3.5rpg, FGP: 62.2%, FT: 77.5%

Allenatore: Pino Sacripanti (1970), Scandone Avellino