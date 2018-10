Guida Vavel Campionato 2018-19:Umana Reyer Venezia

L'Umana Reyer Venezia è ormai saldamente una delle grandi della pallacanestro italiana e per questo motivo è obbligata a mantenere sempre alti gli standard tecnici e tattici della propria squadra. In questo senso coach De Raffaele ed il presidente Casarin hanno deciso di non rivoluzionare la squadra, puntellandola nei reparti giusti. Per questo sono arrivati dal mercato estivo: Marco Giuri (P), Tomas Kyzlink (G), Valerio Mazzola (A/C), Deron Washington (AP), Bruno Cerella (G) e Julyan Stone (P). L'aspetto più importante però sono proprio i giocatori rimasti dalla scorsa annata come Marquez Haynes (P), Michael Bramos (AP), Stefano Tonut (G), Austin Daye (A), Andrea De Nicolao (A), Mihajlo Jerkovic (AG), Paul Biligha (A/C), Mitchell Watt (A/C).

Tra questi l'unico a parlare a stampa e tifosi è stato Bruno Cerella, che si è così espresso sulla nuova stagione alle porte:"Sono molto contento di far parte dell’Umana Reyer anche nella prossima stagione, è stata una bellissima esperienza quella vissuta insieme nell’ultima annata e avevo tanta voglia di continuare a giocare a Venezia. Qui sto davvero bene: è una società dove si lavora bene, con ambizione, strutturata per mettere i giocatori in condizione di esprimersi al massimo del potenziale e vivere bene sia dentro che fuori dal Palasport. Con me siamo ben otto giocatori confermati dalla passata stagione e questa credo sia una cosa molto importante perché ci aiuterà ad integrare più velocemente i nuovi arrivati e a dare continuità alla crescita del nostro sistema di gioco. Per la prossima stagione l’obiettivo sarà quello di essere competitivi e di divertirci giocando insieme, c’è solo una squadra che alla fine del campionato trionfa e per questo dovremo concentrarci e lavorare sul percorso e su ciò che riusciremo a trasmettere durante la stagione. Mi auguro che sia una stagione divertente, competitiva e ricca di soddisfazioni per squadra, club e tifosi. Infine voglio ringraziare tutto il popolo reyerino perché ha mostrato sempre grande affetto nei miei confronti e questo per me è qualcosa più importante della pallacanestro. I rapporti umani sono sempre la cosa più bella che porto con me da ogni esperienza e quindi grazie a tutti coloro che ci sostengono e che ci accompagneranno nella prossima stagione! A presto!".

Dalle parole si passa subito al campo, infatti l'Umana Reyer Venezia è impegnata nella prima amichevole prestagionale contro l'Alma Trieste, sconfitta col punteggio di 83-66. De Raffaele parte dall'inizio con Mazzola, Haynes, Stone, Bramos e Watt. Il centro americano realizzerà 14 punti, avvalorati dai 10 di Haynes, i 4 di Stone, i 13 di Bramos, i 21 di Washington, i 2 di Giuri, i 7 di Mazzola, i 9 di Kyzlink ed i 3 di Todic. Una vittoria che fa da preludio a quella un pò più risicata contro l'Oriora Pistoia, sconfitta col punteggio di 79-74. Un risultato frutto dei 9 punti di Haynes, i 18 di Bramos, i 4 di De Nicolao, i 5 di Washington, gli 11 di Giuri, i 5 di Mazzola, i 3 di Kyzlink, i 19 di Watt ed i 5 di Todic.

Dopo due vittorie consecutive per la Reyer arriva anche la prima sconfitta nel test-match con l'Olimpia Milano, campione in carica, vittoriosa col punteggio di 90-72. Un risultato influenzato dalle tante assenze che hanno pesato sui due roster, ma nonostante ciò Venezia ha potuto contare sui 9 punti di Haynes, i 4 di Bramos, i 13 di De Nicolao, i 14 di Washington, i 3 di Giuri, i 3 di Mazzola, i 6 di Kyzlink, gli 11 di Watt ed i 9 di Todic. Una sconfitta immediatamente riscattata nel match giocato contro la Red October Cantù, sconfitta in maniera risicata per 83-81. De Raffaele, per questa sfida, si è affidato dall'inizio a Haynes, Kyzlink, Washington, Mazzola e Watt, con quest'ultimo autore di 7 punti, avvalorati dai 17 di Haynes, dai 10 di Bramos, dai 4 di De Nicolao, dai 2 di Jerkovic, dai 17 di Washington, dai 9 di Giuri, dai 5 di Mazzola, dai 6 di Kyzlink e dai 6 di Cerella.

Una vittoria cancellata dalla successiva sconfitta maturata contro i russi dell'Avtodor Saratov, vittoriosi col punteggio di 83-94. De Raffaele, consapevole della forza degli avversari, schiera un quintetto composto da Haynes, Bramos, Possamai, Washington e Stone, con quest'ultimo autore di una prestazione opaca, a differenza di Haynes che inanella 16 punti, così come Bramos che ne mette in serie 18, De Nicolao 6, Washington 13, Giuri 16, Mazzola 10, Kyzlink 2 e Cerella 2. Un risultato che non pesa sul lavoro di De Raffaele, che continua inanellando una nuova vittoria contro la VL Pesaro. Un successo maturato grazie ad un quintetto che si avvicina molto a quello che vedremo protagonista nel campionato italiano, infatti dall'inizio partono Haynes, Giuri, Bramos, Daye e Mazzola. Il centro italiano mette a segno 12 punti, avvalorati dai 10 di Haynes, dai 5 di Bramos, dagli 8 di Daye, dagli 8 di De Nicolao, dai 3 di Jerkovic, dai 12 di Olah, dai 17 di Washington, dagli 11 di Giuri e dai 6 di Kyzlink.

L'Umana Reyer Venezia conclude così il proprio pre-campionato con una vittoria che può fare da viatico per la prima giornata di Serie A che la vedrà impegnata dinanzi al pubblico del "Taliercio" contro la Fiat Torino. Un incontro che ci dirà molto sulle ambizioni stagionali della squadra veneta, che si presenta ai nastri di partenza con questi obiettivi:

0 MarQuez Haynes 186 1986 Play Confermato. Serie A: 37 games: 10.1ppg, 2.5rpg, 3.6apg, FGP: 50.4%, 3PT: 37.2%, FT: 73.9%; BCL: 14 games: 10.4ppg, 1.7rpg, 3.4apg, FGP: 53.7%, 3PT: 43.5%, FT: 69.0%; FIBA Europe Cup: 7 games: 11.3ppg, 1.6rpg, 4.6apg, FGP: 38.5%, 3PT: 45.2%, FT: 81.0%

5 Julyan Stone 198 1988 Guardia Charlotte Hornets (NBA): 23 games: 0.8ppg, 1.3rpg, 1.1apg; Greensboro Swarm (NBA G League): 5 games: 7.0ppg, 5.4rpg, 7.2apg, 1.6spg, FGP: 35.0%, 3PT: 23.8%, FT: 60.0%

6 Michael Bramos 198 1987 Ala Confermato. Serie A: 27 games: 8.9ppg, 4.0rpg, 1.5apg, FGP: 64.0%, 3PT: 43.0%, FT: 63.6%; BCL: 10 games: 8.9ppg, 4.7rpg, 1.9apg, FGP: 60.9%, 3PT: 38.3%, FT: 63.6%; FIBA Europe Cup: 5 games: 6.4ppg, 5.0rpg, FGP: 66.7%, 3PT: 21.1%, FT: 88.9%

7 Stefano Tonut 194 1993 Guardia Confermato. Serie A: 27 games: 6.1ppg, 3.2rpg, 1.5apg, FGP: 52.9%, 3PT: 25.8%, FT: 70.6%; BCL: 8 games: 6.6ppg, 2.0rpg, 2.4apg, FGP: 43.5%, 3PT: 33.3%, FT: 70.6%; FIBA Europe Cup: 8 games: 7.8ppg, 1.6rpg, 1.6apg, 1.3spg, FGP: 45.2%, 3PT: 55.6%

9 Austin Daye 211 1988 Ala Confermato. Serie A 20 games: 12.8ppg, 6.2rpg, 1.6apg, FGP: 53.5%, 3PT-3(50.0%), FT: 78.0%; BCL: 1 game: 10pts, 4reb, 2ast; FIBA Europe Cup: 8 games: 11.4ppg, 4.8rpg, 1.6apg, 1.0spg, FGP: 45.0%, 3PT: 40.7%, FT: 81.5%

10 Andrea De Nicolao 185 1991 Play Confermato. Serie A 37 games: 4.1ppg, 1.2rpg, 2.3apg; BCL: 13 games: 4.3ppg, 1.9rpg, 2.3apg; FIBA Europe Cup: 8 games: 7.4ppg, 1.1rpg, 3.1apg, 1.4spg, FGP: 68.2%, 3PT: 37.5%, FT: 73.3%

17 Deron Washington 203 1985 Ala Fiat Torino (Italy-Serie A, starting five): 30 games: 9.8ppg, 6.0rpg, 2.2apg, FGP: 53.5%, 3PT: 28.4%, FT: 64.7%; Eurocup: 16 games: 8.6ppg, 3.7rpg, 1.3apg, FGP: 61.3%, 3PT: 25.9%, FT: 73.2%

19 Paul Biligha 200 1990 Centro Confermato. Serie A 37 games: 6.3ppg, 3.1rpg, FGP: 60.0%, 3PT: 20.0%, FT: 87.9%; BCL: 14 games: 6.3ppg, 3.5rpg, FGP: 60.4%, 3PT: 50.0%, FT: 71.1%; FIBA Europe Cup: 8 games: 5.9ppg, 2.3rpg, FGP: 69.2%, FT: 78.6%

21 Marco Giuri 194 1988 Play New Basket Brindisi Serie A: 28 games: 7.2ppg, 2.7rpg, 2.3apg, FGP: 43.5%, 3PT: 33.0%, FT: 46.7%

22 Valerio Mazzola 205 1988 Ala/Centro Fiat Torino Serie A: 29 games: 5.2ppg, 2.5rpg, FGP: 47.7%, 3PT: 39.7%, FT: 83.3%; Eurocup: 16 games: 3.0ppg, 1.6rpg

30 Bruno Cerella 194 1986 Guardia Confermato. Serie A 28 games: 1.9ppg, 1.5rpg; BCL: 11 games: 2.9ppg, 1.8rpg, 1.0apg; FIBA Europe Cup: 8 games: 4.3ppg, 1.1rpg 50 Mitchell Watt 208 1989 Centro Serie A: 37 games: 11.1ppg, 4.7rpg, FGP: 63.4%, 3PT: 42.1%, FT: 50.9%; BCL: 14 games: 11.8ppg, 6.4rpg, 1.6bpg), FGP: 60.7%, 3PT: 33.3%, FT: 59.2%; FIBA Europe Cup: 8 games: 9.1ppg, 4.9rpg, 1.0spg, 1.0bpg, FGP: 54.9%, 3PT: 33.3%, FT: 66.7%

Gasper Vidmar 211 1987 Centro Banvit Basketbol Kulubu (Turkey-BSL): 34 games: 8.7ppg, 4.8rpg, 1.6apg, 1.1spg, FGP: 60.4%, FT: 40.6%; BCL: 18 games: 12.2ppg, 6.2rpg, 1.4apg, FGP: 69.4%, FT: 52.2%

77 Tomas Kyzlink 196 1993 Guardia Soundreef Mens Sana 1871 Siena Serie A2: 14 games: 17.1ppg, 3.9rpg, 3.3apg, 1.1spg, FGP: 55.3%, 3PT: 41.5%, FT: 64.7%

Allenatore: Walter De Raffaele (1968) Confermato