Guida Vavel Campionato 2018-19:VL Pesaro

La VL Pesaro è da troppi anni considerata la cenerentola del campionato di Serie A ed è proprio per questo appellativo che il presidente Costa ha deciso di dare una sterzata al progetto, cercando nel contempo di rivoluzionare il roster puntando ad un posizionamento di classifica migliore di quello passato. Per farlo il Presidente pesarese ha affidato a coach Galli una squadra di tutto rispetto, rinforzata lungo il mercato estivo dal GM Stefano Cioppi, il quale ha puntato sull'ala grande Simone Zanotti, sul centro lituano Egidijus Mockevicius, sull'ala americana Erik McCree, sul play Dominic Artis, sull'ala piccola Lamond Murray e sulla guardia James Blackmon. A questi si aggiungono i superstiti del roster, quali sono Luca Conti (G/A), Alessandro Bonci (G), Federico Tognacci (G/A), Andrea Ancellotti (C), Nicolas Alessandrini (A) e Diego Monaldi (P).

Una squadra che i tifosi hanno avuto occasione di ammirare subito in campo contro la Orasì Ravenna, vincitrice del confronto col punteggio di 81-89. Una sconfitta prevista da coach Galli a causa della mancanza di condizione dei suoi, che hanno comunque trovato buone trame di gioco, che però non si sono rivelate sufficienti per portare a casa la sfida. Proprio a causa di questa situazione coach Galli ha preferito schierare dall'inizio questo quintetto: Blackmon, McCree, Mockevicius, Artis e Murray. Tra questi a mettersi in mostra è McCree con 23 punti, accompagnati dai 21 di Mockevicius, dai 9 di Blackmon, dagli 8 di Artis, dai 7 di Murray, dai 3 di Tognacci, dagli 8 di Ancellotti e dai 2 di Zanotti. Su questa prestazione si è soffermato l'allenatore pesarese a fine gara:"Abbiamo incontrato una squadra molto più avanti di noi dal punto di vista fisico e tattico. Noi dopo cinque allenamenti non eravamo preparati alle loro difese. Questa partita è stata utile perché ha fatto capire ai miei ragazzi in che tipo di campionato giocheranno. Da qui mi aspetto di vedere dei passi avanti, specie in difesa dove abbiamo concesso troppo e in attacco, dove abbiamo perso troppi palloni. Dobbiamo crescere, questo è il campionato italiano e i giocatori stanno iniziando a capirlo. Siamo solo all'inizio, dovremo essere pronti il 7 ottobre, per la prima di campionato".

Il riscatto arriva contro la Termoforgia Jesi, asfaltata col punteggio di 109-79. Galli sceglie dall'inizio Artis, Blackmon, Mockevicius, Murray e McCree. Quest'ultimo si mette in luce con 25 punti, avvalorati dai 14 di Blackmon, dai 9 di Artis, dai 7 di Murray, dai 14 di Conti, dai 4 di Ancellotti, dai 3 di Alessandrini, dai 5 di Monaldi, dai 12 di Zanotti e dai 16 di Mockevicius. Una prova sottolineata con forza dall'allenatore pesarese, il quale ha dichiarato:"Abbiamo giocato la pallacanestro che vogliamo giocare, fatta di molte situazioni di campo aperto, dato che abbiamo molti giocatori che possono farlo. Ho molta fiducia nei ragazzi della panchina, stasera hanno avuto molti minuti per crescere. Siamo una squadra giovane, il nostro futuro dipenderà da noi. McCree ha fatto un'ottima partita, ha realizzato molti punti, anche se deve abituarsi a giocare con gli altri, perché nel campionato italiano non si può pensare di risolvere le partite da soli. È un ragazzo molto umile, intelligente e competitivo, ha una gran voglia di vincere".

In merito invece al prosieguo della preparazione della squadra coach Galli ha detto:"Il bilancio di questo torneo è positivo, abbiamo molti giocatori nuovi e in queste due partite abbiamo avuto una migliore organizzazione. In attacco giochiamo una pallacanestro veloce, se riusciremo a fare un passo in avanti in difesa potremo essere ancora più solidi. La panchina ha saputo dare soprattutto in difesa il suo contributo, siamo riusciti a mantenere e aumentare il vantaggio. McCree deve giocare il suo basket, servirà tempo per farlo migliorare. Anche lui sa che deve fare questo step, noi però dobbiamo fare in modo di usare il suo talento non solo individualmente ma anche nell'ottica di squadra". Le parole dell'allenatore marchigiano vengono messe in pratica nella successiva sfida contro l'Aquila Basket Trento, vittoriosa però col punteggio di 103-101. Un risultato che tende a dimostrare la buona vena realizzativa delle due squadre ed in questo senso la VL ha potuto contare sui 26 punti di Blackmon, i 31 di McCree, i 16 di Artis, i 7 di Murray, i 2 di Conti, i 4 di Ancellotti, i 5 di Zanotti ed i 10 di Mockevicius.

Una sconfitta che fa da preludio a quella racimolata contro la Grissin Bon Reggio Emilia, che vince lo scrimmage col punteggio di 74-62. Un risultato che non rispecchia perfettamente la buona prestazione dei pesaresi, tra i quali si è messo in mostra Murray con 16 punti, ma non solo, perchè ci sono anche i 6 punti di Blackmon, i 14 di McCree, i 10 di Artis, i 4 di Conti, i 2 di Ancellotti, i 2 di Monaldi e gli 8 di Mockevicius. Prova che la squadra marchigiana riesce a ripetere contro l'Umana Reyer Venezia, ma con risultati identici, in quanto anche in questo caso la compagine pesarese deve cedere il passo all'avversaria che s'impone col punteggio di 92-85. Un risultato frutto dei 22 punti di Blackmon, i 16 di McCree, i 9 di Artis, i 6 di Murray, i 5 di Conti, i 5 di Ancellotti, i 14 di Monaldi, i 2 di Zanotti ed i 6 di Mockevicius.

Amichevoli quindi che non hanno portato bene alla VL Pesaro, che però potrà riscattarsi in match dal valore molto più importante, ovvero quelli di campionato, che inizierà con i marchigiani impegnati all'"Adriatic Arena" contro l'Oriora Pistoia. Un match che gli uomini di coach Galli dovranno obbligatoriamente portare a casa per partire con il piede giusto ed infondere nei tifosi la fiducia giusta in vista di una stagione lunga e complicata. L'obiettivo è chiaro, ora sta allo staff tecnico ed alla squadra raggiungerlo. In questo senso ecco gli effettivi su cui farà affidamento il coach pesarese:

1 James Blackmon 1995 193 Guardia Delaware 87ers (NBA G-League): 28 partite: 12.8ppg, 3.3rpg, 2.4apg, FGP: 46.1%, 3PT: 38.6%, FT: 81.1%: da Gen.'18 Wisconsin Herd (NBA G League): 19 partite: 16.7ppg, 4.4rpg, 1.6apg, FGP: 57.8%, 3PT: 43.5%, FT: 92.7%

2 Erik McCree 203 1993 Ala Sioux Falls Skyforce (NBA G League): 13 partite: 16.2ppg, 5.3rpg, 1.1apg, FGP: 45.0%, 3PT: 36.1%, FT: 81.1%: Dic.'17 Utah Jazz (NBA): 4 partite: 0pts; Salt Lake City Stars (NBA G League): 22 partite: 18.9ppg, 5.1rpg, 2.4apg, 1.0spg, FGP: 45.5%, 3PT: 39.8%, FT: 69.3%

3 Dominic Artis 190 1993 Play Czarni Slupsk (Poland-PLK): 16 partite: 15.3ppg, 5.1rpg, 6.1apg, 2.0spg, 2FGP: 41.2%, 3FGP: 35.0%, FT: 79.7%; Gen.'18 BC Igokea Aleksandrovac (Bosnia-Division I): 15 partite: 12.7ppg, 3.7rpg, 5.3apg), FGP: 43.1%, 3PT: 35.1%, FT: 81.5%; Adriatic League: 7 partite: 13.3ppg, 2.9rpg, 4.3apg, 2.0spg, FGP: 45.0%, 3PT: 30.8%, FT: 93.1%

7 Lamond Murray 196 1994 Ala Aries Trikalla BC (Greece-A1): 12 partite: 12.7ppg, 5.4rpg, 1.9apg, 2FGP: 44.6%, 3FGP: 32.0%, FT: 69.0%; Mar.'18 Maine Red Claws (NBA G League): 7 partite: 2.9ppg, 1.7rpg

20 Andrea Ancellotti 213 1988 Centro Confermato. Serie A, 30 partite: 4.4ppg, 4.2rpg

32 Diego Monaldi 185 1993 Guardia Confermato. Serie A, 30 partite: 4.5ppg, 1.2rpg, 2.2apg, 1.1spg

41 Simone Zanotti 208 1992 Ala Malloni Basket Porto S.Elpidio (Serie B, starting five): 30 partite: 13.7ppg, 7.9rpg, 1.3apg, FGP: 57.1%, 3PT: 28.6%, FT: 69.5%

55 Egidijus Mockevicius 208 1992 CEntro Lietuvos Rytas Vilnius (LKL): 23 partite: 3.7ppg, 2.3rpg; Eurocup: 8 partite: 6.0ppg, 6.1rpg, FGP: 66.7%, FT: 61.5%

Allenatore: Massimo Galli (1960) Confermato