Supercoppa 2018, Brescia - Milano e Torino- Trento le semifinali 

Quest'oggi prende il via la nuova stagione del basket italiano e, come sempre, si inizia con la Supercoppa Italiana. Nel nuovo PalaLeonessa le vincenti di scudetto e coppa Italia (Milano e Torino) e le due finaliste (Trento e Brescia) si giocano il primo trofeo della stagione.

Dopo un'estate ricca di lavoro ecco la prima prova importante. La favorita resta sempre Milano: i campioni d'Italia in carica si sono ulteriormente rinforzati aggiungendo al roster giocatori che spostano gli equilibri come Mike James e Nedovic. Altri volti nuovi sono arrivati alla corte di Pianigiani come Della Valle, Burns e Jeff Brooks fresco di passaporto italiano. L'Olimpia si candida per vincere tutto, almeno in Italia e a fare il tanto atteso passo in avanti in Eurolega.

A sfidare le scarpette rosse ci prova per prima Brescia: la Leonessa viene da una stagione al di sopra delle aspettative (Coppa Italia persa all'ultimo tiro e semifinale scudetto raggiunta) ma la squadra di Coach Diana ci riprova. Un gruppo nuovo per la Leonessa, orfana di Landry, Michele Vitali e Moore, ma nella città lombarda sono arrivati 8 nuovi giocatori Allen, Jordan Hamilton, Mika solo per citarne alcuni.

Torino, dopo la sorprendente vittoria in Coppa Italia, è stata rivoluzionata soprattutto per l'arrivo di un allenatore che in america ha vinto tutto Ncaa e Nba, ovvero Larry Brown. La squadra piemontese con 10 giocatori nuovi (sono rimasti solamente Poeta e Okeke ndr) si candida come una delle squadre che darà filo da torcere a Milano.

Ultima, ma non per importanza, c'è Trento reduce da due finali scudetto consecutive. Una squadra che si appresta a vivere solamente il quinto anno in massima serie, ma la formazione di coach Buscaglia è ormai una certezza delle serie A1. Sono ritornati alla Dolomiti sia Pascolo e Marble, ma anche facce nuove come Radicevic, Mian, Mezzanotte e Jovanovic.



Programma

Semifinali

Sabato 29 Settembre 2018

Ore 18.00: Fiat Torino - Dolomiti Energia Trentino

Ore 20.45: A|X Armani Exchange Milano-Germani Basket Brescia

Finale

Domenica 30 Settembre 2018 ore 18.00