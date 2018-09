NBA Pre season day 1: Vincono Philadelphia e Charlotte

Welcome back, magic NBA. Il basket più bello del mondo è tornato ad infiammare le nostre nottate da sonnambuli e da tazze di caffè. In attesa di una Regular Season da paura e playoff da infarti e aritmie cardiache, questa notte appena trascorsa è partito lo spettacolo del basket oltreoceano. Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, con Golden State cannibale contro Cleveland e il 4-0 delle Finals. Oggi è cambiato qualcosa: il Re è a Los Angeles, sponda Lakers, Leonard a Toronto, ma Warriors e Rockets rimangono le favorite della NBA.

Tanti altri temi come la lotta bellissima ad Est dove tutto è aperto o Parker con la canotta delle Vespe di Charlotte. Nella notte, abbiamo assistito a due partite: Philadelphia affrontava i Melbourne United, squadra australiana, e vince di venti in maniera netta. I Sixers hanno dominato la partita, senza mai mettere in discussione il punteggio parziale. Nella squadra americana, prove suntuose di Embiid da 20 punti e 10 rimbalzi in 23 minuti sul parquet, prima doppia-doppia per lui, a cui aggiungere i 13 di Reddick, i 14 di Fultz e i 12 di Saric. Quattordici assist per il signor Ben Simmons.

In casa australiana, doppia-doppia di Pledger da 19 punti e 13 rimbalzi, a cui aggiungere i 19 punti di Ware Jr. e i 13 di Goulding. Nell'altra partita, sconfitta per Boston, in una partita non giocata bene dalla squadra in maglia verde. In casa Celtics, trascinatore il coriaceo Brown, il quale ne mette quattordici, ma non bastano. Ancora imballato Irving e Tatum, assente Smart, con il rientro (nota positiva) di Hayward dopo il brutto infortunio dell'opening night dello scorso anno sul parquet di Cleveland. In casa Charlotte, prestazione maiuscola di Lamb da 15 punti, a cui unire i 13 di Zeller e 12 di Kemba Walker. Esordio, in maglia Hornets, per Parker, nove minuti per lui in campo.

RISULTATI DELLA NOTTATA

PHILADELPHIA-MELBOURNE 104-84

CHARLOTTE-BOSTON 104-97

PROGRAMMA DI OGGI

TORONTO-PORTLAND 1:00

DALLAS-DUCKS 2:30

G.STATE-MINNESOTA 2:30

UTAH-WILDCATS 3:00