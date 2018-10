NBA preseason day 2: i risultati della scorsa notte

Nottata di NBA davvero viva con una preseason che entra sempre più nel vivo con partite davvero da vera stagione regolare.

Si parte con il botto con i Raptors di Toronto che umiliano i Portland Blazers in una partita per nulla scontata. Match che si preannunciava senza favoriti. Alla fine, vincono i canadesi, i quali dimostrano una gran classe e una squadra che vuole stupire. Portland dimostra una squadra buona, con qualche idea interessante, con tabellino non favoloso. Sono 14 i punti del migliore Blazers Leonard, seguito dai 12 di Lillard. Esordio positivo di Seth Curry, seppur a minuti ridotti. Raptors con i 15 di Lowry (molto meglio senza DeRozan), 12 dell'esordio di Leonard e 17 di uno splendido Valanciunas, a cui si aggiungono 13 rimbalzi di Siakam.

Vola Dallas che batte i Ducks in una partita senza storie. I cinesi non entrano mai in partita e dimostrano la loro netta inferiorità. I Mavs partono bene con un bellissimo basket e segnano in ogni posizione, mettendo a tabellino i 16 della coppia Doncic (ottimo esordio in NBA per l'ex Real) e Smith Jr. in aggiunta ai 15 di Kleber. In casa Ducks, da segnalare i 29 di Hamilton.

Gara bellissima in chiave playoff tra Minnesota e i campioni di Golden State, con i Lupi che vincono una grande gara e confermano di essere squadra da temere sempre in considerazione. Warriors formidabili, nonostante la sconfitta, mettono a referto i 21 di Curry, 16 targati Durant e 15 Thompson. I Wolves rispondono con 17 di Teague, 16 di Rose e 15 di Tolliver, con Butler che non gioca nemmeno. Utah travolge in mado prevedibile i Wildcats australiani (14 punti il migliore Cotton), mentre i Jazz 19 di Allen, 18 di Burks e 13 di Crowder.

RISULTATI DELLA NOTTE

TORONTO-PORTLAND 122-104

DALLAS-DUCKS 116-63

WARRIORS-MINNESOTA 110-114

UTAH-WILDCATS 130-72

PARTITE DI OGGI

SAN ANTONIO-MIAMI 23:00

BOSTON-CHARLOTTE 00:00

CHICAGO-NEW ORLEANS 1:00

LAKERS-DENVER 3:30

CLIPPERS-SYDNEY 3:30