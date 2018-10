NBA Preseason day 3- Vincono Spurs,Boston,Chicago,Denver e Clippers

Terza serata di NBA con la grande attesa per il debutto del nuovo Re a Los Angeles. Nella prima partita di serata, trionfano gli Spurs di coach Popovich battendo i Miami Heat al termine di una gara molto equilibrata. La squadra della Florida si attacca alla doppia-doppia di uno straordinario Whiteside da 20 pinti e 13 rimbalzi, per Dragic e Robinson sono 12 di score personali, a cui si aggiungono i 15 di McGruder. In casa texana, sono 13 per Gay, mentre 10 per Aldridge e Bertans, mentre sono 12 di White. Belinelli 9 in 13 minuti. L'ex Toronto DeRozan ne mette sette in 18 minuti in campo. 10 rimbalzi per Poetlt.

Boston vince gara due contro Charlotte con solo di una tripla di vantaggio. Prestazione maiuscola di Irving da 20 punti, 16 di Tatum e 13 di Rozier. Hayward gioca 21 minuti e continua a crescere nel suo percorso. Hornets con i 23 di Bridges straordinario nelle due gare, 14 di Hernangomez e 13 di Monk, con Parker mai in campo.

I nuovi Bulls partono bene e allo United Center battono i Pelicans in rodaggio. Grande ultimo quarto di Lavine da 21 punti, come Blakeney (conferma dalla Summer League). 12 di Dunn rientrante e 15 del neo acquisto Parker Jabari. 21 dalla panchina per super Bobby Portis. Pelicans con i 16 di Jackson e Holiday,15 di Randle e 13 di Davis(notizia non fa doppia-doppia). Clippers che battono i Sydney Kings nettamente e senza partita. Australiani con i 13 di Kickert, 16 di Lisch, ma soprattutto i 25 di Randle.

Clippers con doppia-doppia di Harris, con l'ex Detroit che ne mette 20 e 11 rimbalzi, 19 per Gallinari, mentre assente Teodosic.

Lakers sconfitti da Denver nella prima uscita in giallo-viola di LeBron James. Sua maestà ne mette 9 in quindici minuti, mentre 17 per l'ex Warriors McGee, 16 per Ingrame 15 di Kuzma. 11 assist per il miglior giocatore nella specialità Rondo, il quale ne mette 11. Denver risponde con 19 di Hernangomez secondo,18 di Murray e 14 della coppia Jokic-Lyles.

RISULTATI DELLA NOTTE

SAN ANTONIO-MIAMI 104-100

BOSTON-CHARLOTTE 115-112

CHICAGO-NEW ORLEANS 128-116

LAKERS-DENVER 107-124

CLIPPERS-SYDNEY 110-91

PROGRAMMA DI OGGI

PHILADELPHIA-ORLANDO 1:00

WIZARDS-NEW YORK 1:00 (DIRETTA SKY SPORT NBA)

ATLANTA-NEW ORLEANS 1:30

PHOENIX-SACRAMENTO 4:00