NBA Preseason day 4 - Vincono Philadelphia, Washington, Atlanta e Sacramento

NBA della notte con conferme importanti e molte certezze in vista della stagione. Parte bene, o meglio continua bene, la stagione di Philadelphia che supera gli Orlando Magic, alla loro prima uscita della stagione. I Magic trovano i 20 di Vucevic, unico però a tenere in equilibrio la squadra della Florida. I Sixers rispondono con un Embiid da 21 punti e mentre Korkmaz ne mette 18 a referto. In rodaggio Simmons.

Primo overtime della stagione tra New York e Washington, con la squadra della Capitale che vince di misura. I Wizards si aggrappano ai 15 di Oubre Jr., ai 13 di Otto Porter e ai 14 di McRae. Nessun minuto in campo per Howard. Knicks senza Porzingis, ma doppia-doppia di Knox da 13 punti e 10 rimbalzi, 13 di Trier e 14 di Dotson.

I Pelicans vengono sconfitti anche da Atlanta. Cresce Davis - 16 punti - 13 per Jrue Holiday. Negli Hawks, da segnalare 18 di Collins e 20 di Bembry, mentre per Trae Young 11 punti in 20 minuti. Sacramento doma Phoenix in una partita tra due squadre "basse" ad Ovest come classifica. Nei Suns, privi di Booker, 16 di Warren e 24 di Ayton, a cui si aggiungono i 17 di Jackson. Solo 8 per Ariza, ex Houston. Nei Kings, doppia-doppia di Cauley-Stein da 14 punti e 12 rimbalzi e 26 dell'ex Dallas Ferrell.

RISULTATI

PHILADELPHIA-ORLANDO 120-114

WIZARDS- NEW YORK 124-121 (OT)

ATLANTA-PELICANS 116-102

SACRAMENTO-PHOENIX 106-102

NELLA NOTTE PROGRAMMA

CHARLOTTE-MIAMI 1:00

BOSTON-CLEVELAND 2:00

HOUSTON-MEMPHIS 2:00

UTAH-TORONTO 3:00 ( DIRETTA SKY SPORT NBA)

LAKERS-DENVER 4:30