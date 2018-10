NBA Preaseason day 6- Vincono Milwaukee,Knicks,Detroit,Phoenix e Clippers

Nottata americana ricca di spunti per una palla a spicchi che sta per decollare. esordio previsto tra il 16 e il 17 Ottobre, ma nella notte abbiamo avuto spunti interessanti. Derby della Grande Mela che va nella sponda Knicks che battono i Nets. La squadra blu e arancio vince la sua prima gara e ottiene una doppia-doppia di Kanter da 22 punti e 20 rimbalzi e i 25 punti di un prospetto interessante come Trier.

In casa Nets, bene i 15 di LeVert e i 13 di Dinwiddie, 11 di Russell e 13 di Kurucs. Buon esordio di Milwaukee che batte Chicago, trascinata dai12 di Cannaughton, ma soprattutto dalle doppie-doppie di Giannis (19 punti e 13 rimbalzi) e Bledsoe da 16 punti e 10 rimbalzi. 15 per Middleton. Bulls con i 17 punti di Portis, unico a fare una buona prestazione dei suoi. Crollo dei Thunder, nonostante i 21 dell'ex Atlanta Schroder e la doppia-doppia di Adams di 17 punti e 12 rimbalzi , ma assenti Westbrook e George. Detroit, senza Griffin, vince con un Drummond da stagione regolare con 31 punti e 16 rimbalzi (doppia-doppia per lui), 14 di Johnson e 10 all'esordio in maglia Pistons di Pachulia.

Suns che battono i Breakers, squadra neozelandese, con la doppia-doppia di Jackson da 21 punti e 16 rimbalzi, 16 punti di Ariza e 13 di Warren. Breakers solo con i 27 di Webster. Clippers battono Minnesota con i 23 di Harris e i 22 di gallinari in 20 minuti. Timberwolves che registrano Towns da 18 punti come migliore dei loro.

RISULTATI DELLA NOTTE

NETS-KNICKS 102-107

MILWAUKEE-CHICAGO 116-82

OKLAHOMA-DETROIT 91-97

PHOENIX-BREAKERS 91-86

CLIPPERS-MINNESOTA 128-101