NBA Preseason day 7 - Vincono Pacers e Lakers, tiene banco la questione Butler

Una NBA che si muove tra mercato e partite di una preseason che si avvicina all'epilogo a grandi passi. Nella notte in campo quattro squadre. I Pacers battono i Rockets, Indiana, nonostante un pessimo terzo quarto, riesce ad aggiudicarsi il confronto. Pacers con i 24 punti di Oladipo, il quale riparte da dove aveva terminato e con grande voglia di fare. A lui si aggiunge la doppia-doppia targata Leaf da 13 punti e 12 rimbalzi, i 15 di Sabonis e i 14 di Joseph. Houston risponde con 17 punti e 10 assist di Harden, i 16 di Melo e i 15 di Carter-Williams. Vincono, dopo la doppia sconfitta contro Denver, i Lakers di James. LA regola i Sacramento Kings con un quarto periodo da grande squadra. 31 di Ingram e 18 di LeBron, 17 per la coppia Hart-Kuzma. Crollo realizzativo di McGee, unico positivo della doppia sfida ai Nuggets. Sacramento con la doppia-doppia di Bagley da 19 punti e 10 rimbalzi e i 18 targati Fox.

Nella giornata, da segnalare la vittoria di Philadelphia su Dallas, la terza W consecutiva. I Sixers trovano la doppia-doppia di Embiid da 22 punti e 10 rimbalzi, 28 punti di Redick e 10 assist di Simmons. Mavs che mettono a tabellino i 20 di Smith Jr., 17 di Kleber. 11 per Doncic in 30 minuti in campo.

Questione Butler: attenzione e tensione a mille con il giocatore che sembra sempre più lontano da Minnesota. I Miami Heat hanno dimostrato il loro forte interesse e pare, secondo ESPN, che la squadra della Florida voglia proporre una trade, ma al momento non risulta una trattativa. Il giocatore non avrebbe problemi, ma bisogna vedere le scelte dei T'wolves. I nomi coinvolti potrebbero essere: Butler a Miami, mentre per i Lupi ci sarebbero Adebayo, Richardson ed una scelta del primo giro al draft 2019, ma tutto è in divenire.

RISULTATI DELLA NOTTE

HOUSTON-INDIANA 100-110

LAKERS-SACRAMENTO 128-123

DALLAS-PHILADELPHIA 114-120