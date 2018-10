Al via il campionato: Tutti a caccia di Milano

Dopo la Supercoppa del weekend scorso vinta da Milano (ottavo trofeo portato a casa nella gestione Armani ndr), oggi ritorna il campionato italiano di basket, la 97esima edizione. Tanti gli scontri interessanti in questa prima giornata, andiamo a scoprirli.

I campioni d'Italia (vittoriosi la scorsa stagione contro la Dolomiti Energia dopo 6 gare ndr) ospitano domani pomeriggio Brindisi: l'Olimpia parte, ancora una volta, con i favori del pronostico visto il successo di settimana scorsa, ma anche per i rinforzi che sono arrivati nel capoluogo meneghino soprattutto quelli di James e Nedovic

Ad aprile le danze però ci pensano Avellino - Cantù (la squadra campana ha in roster Norris Cole, vittorioso di due titoli NBA con Miami, ore 18.00) e Trento - Cremona (20.30) con i trentini reduci dalle ultime due finali. Domani scendono in campo tutte le altre: Trieste pronta al ritorno in A dopo 14 anni e lo fa ospitando la Virtus Bologna.

La prima giornata inizia con uno dei tanti derby lombardi con Varese che ospita Brescia (19.30). Altra gara interessante è quella tra le rivali più accreditate di Milano cioè Venezia (con il ritrovato quel Julyan Stone) e Torino di Larry Brown, ex coach dei Pistons campioni NBA. Chiudono la giornata Reggio Emilia - Sassari e Pesaro-Pistoia.

LA PRIMA GIORNATA

Avellino- Cantù 06/10 18:00

Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Cremona 06/10 20:30

Grissin Bon Reggio Emilia - Banco di Sardegna Sassari 07/10 17:00

A|X Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi 07/10 17:30

Umana Reyer Venezia - Fiat Torino 07/10 18:15

VL Pesaro - Oriora Pistoia 07/10 18:30

Openjobmetis Varese - Germani Basket Brescia 07/10 19:30

Alma Trieste - Segafredo Virtus Bologna 07/10 20:40