Guida Vavel Campionato 2018-19:Sidigas Scandone Avellino

Cambiano i protagonisti, non le ambizioni. In sintesi, è questo lo slogan della nuova Sidigas Avellino, che inaugura un nuovo corso dopo i 3 anni della gestione Sacripanti.

La guida tecnica è affidata a Nenad Vucinic, 53enne serbo con una lunga esperienza, sia da giocatore che da coach, in Nuova Zelanda e una parentesi italiana a Forlì, dove ha lavorato

con il DS di Avellino Nicola Alberani. Proprio Alberani è stato l'artefice del rinnovo del team biancoverde, ora più atletico ed esperto che in passato, con giocatori

intercambiabili tra le guardie (Cole e Sykes), versatili ed esperti tra le ali (Green e Nichols), e con un lungo (Costello) meno di stazza ma più di movimento rispetto a Fesenko.

La squadra è stata costruita con pazienza, attendendo il momento giusto per piazzare il colpo a sorpresa.

Norris Cole arriva in Italia con un curriculum che vanta 360 gare in NBA (a 7 punti e 2.7 assist di media) e due anelli vinti a Miami. Già in Europa la passata stagione, si è reso protagonista di un Eurolega giocata con ottime cifre (20 o più punti segnati a Barcellona, Olympiacos, Zalgiris, CSKA e Valencia). Keifer Sykes è una delle scommesse tipiche di Alberani. Non ancora 25enne, ottimo realizzatore al college, dopo un anno in D-League con l'affiliata degli Spurs e una stagione in Corea, è stato protagonista assoluto nella seconda divisione turca, chiudendo capocannoniere con oltre 22 punti di media. A completare il reparto, i confermati Filloy e D'Ercole e Luca Campogrande, 22enne che ha chiuso la stagione in A2 a quasi 10 punti di media.

Si è andati sul sicuro nel reparto ali. Caleb Green torna in Italia (a Sassari nel 2014) dopo aver disputato Eurolega ed Eurocup con Malaga, Galatasaray e Trabzonspor: nell'ultima stagione in Turchia è stato il secondo realizzatore con oltre 18 punti di media. Prima esperienza tricolore invece per Demetris Nichols, che a 34 anni porta in Irpinia l'esperienza maturata quasi 100 gare di Eurolega giocate con CSKA, Panathinaikos e Cedevita.

Reparto lunghi da verificare. Per far coppia col confermato N'Diaye, che nella passata stagione si è affermato come stoppatore implacabile, è stato ingaggiato Matt Costello, che negli ultimi due anni ha giocato tanta D-League e qualche scampolo di partita in NBA con gli Spurs.

Il materiale per un'altra stagione ai vertici c'è. Il campo, come sempre, darà il giudizio finale.

6 Caleb Green 203 1985 Ala Trabzonspor (Turkey-BSL): 22 games: 18.5ppg, 6.6rpg, 3.2apg, 1.1spg, FGP: 63.3%, 3PT: 34.9%, FT: 80.7%; FIBA Europe Cup: 2 games: 16.0ppg, 6.0rpg, 4.0apg, 2.0bpg

8 Demetris Nichols 203 1984 Ala KK Cedevita Zagreb (Croatia-Premijer Liga): 22 games: 8.6ppg, 2.8rpg, 1.2apg, 1.3spg, FGP: 46.7%, 3PT: 35.7%, FT 96.8%; Eurocup: 15 games: 11.6ppg, 4.3rpg, 1.3apg, 1.3spg, FGP: 46.0%, 3PT: 43.1%, FT: 84.8%; Adriatic League: 24 games: 13.3ppg, 4.4rpg, 1.4apg, 1.0spg, FGP: 57.8%, 3PT: 44.2%, FT: 86.0%

10 Matt Costello 208 1993 Centro San Antonio Spurs (NBA): 4 games: 1.0ppg, 2.3rpg, played also at Austin Spurs (NBA G-League): 34 games: 8.2ppg, 6.9rpg, 1.9apg, 2.6bpg, FGP: 57.2%, 3PT: 34.9%, FT: 76.6%

12 Ariel Filloy 190 1987 Play Confermato. Serie A: 33 games: 9.7ppg, 2.2rpg, 3.2apg, FGP: 44.6%, 3PT: 37.1%, FT: 72.3%; BCL: 14 games: 11.4ppg, 2.0rpg, 3.7apg, FGP: 40.0%, 3PT: 41.7%, FT: 79.2%; FIBA Europe Cup: 8 games: 8.3ppg, 3.0rpg, 3.3apg, 1.0spg, FGP: 48.4%, 3PT: 28.9%, FT: 50.0%

14 Luca Campani 208 1990 Ala/Centro Betaland Capo d'Orlando (Serie A: 13 games: 7.5ppg, 2.8rpg, FGP: 63.0%, 3PT: 16.7%, FT: 68.4%; BCL: 2 games: 8.5ppg, 5.0rpg

21 Luca Campogrande 198 1996 Ala Poderosa Basket Montegranaro (Serie A2, starting five): 37 games: 9.1ppg, 3.5rpg, 1.1spg, FGP: 58.2%, 3PT: 39.7%, FT: 72.9%

24 Lorenzo D'Ercole 193 1988 Play/Guardia Confermato. Serie A: 32 games: 2.9ppg, 1.3rpg; BCL: 14 games: 2.1ppg; FIBA Europe Cup: 8 games: 5.1ppg, FGP: 80.0%, 3PT: 50.0%

28 Keifer Sykes 183 1993 Guardia Ankara D.S.I. (Turkey-TBL): 32 games: 22.4ppg, 3.7rpg, 4.8apg, 1.2spg, FGP: 52.2%, 3PT: 43.2%, FT: 70.4

30 Norris Cole 188 1988 Play Maccabi Fox Tel-Aviv (Israel-Winner League): 32 games: 11.8ppg, 2.2rpg, 3.6apg, FGP: 48.0%, 3PT: 23.1%, FT: 79.1%; Euroleague: 28 games: 12.6ppg, 2.5rpg, 3.8apg, 1.1spg, FGP: 44.5%, 3PT: 31.9%, FT: 81.7%

34 Stefano Spizzichini 203 1990 Ala Lighthouse Conad Trapani (Serie A2): 20 games: 5.9ppg, 3.9rpg, 2FGP: 50.0%, 3FGP: 22.2%, FT: 65.0%; Feb.'18 Givova Scafati Basket (Serie A2): 15 games: 7.9ppg, 5.1rpg, 1.1apg, FGP: 55.1%, 3PT: 26.7%, FT: 62.5%

55 Hamady Ndiaye 213 1987 Centro Confermato. Serie A: 19 games: 6.0ppg, 4.6rpg, 2.3bpg, FGP: 65.3%, FT: 34.8%; BCL: 14 games: 5.4ppg, 3.7rpg, 1.8bpg, FGP-2 73.3%, FT: 33.3%.

Allenatore Nenad Vucinic (1965)