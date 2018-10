Guida Vavel Campionato 2018/19

Per alcuni non è che un lontano parente di quello che, tra anni '80 e '90, fu il miglior campionato europeo. Per altri, non è che un serbatoio per i tornei di Spagna, Turchia, Russia e Francia. Per altri ancora, è una sorta di G-League. Per noi di Vavel, è pur sempre il Campionato Italiano di basket, e con la consueta passione vi presentiamo i protagonisti al via dell'edizione 2018-19.

Un campionato che si presenta diviso in blocchi. Il primo, composto dalle squadre che lotteranno per il titolo, è composto da Milano, che sembra un (alto) gradino più su delle altre, Venezia, che ha rafforzato l'ossatura dello scorso anno, e dalla rinnovata Avellino, con Norris Cole come punta di diamante. Il secondo blocco è rappresentato dalle squadre che si giocheranno la post season. E qui, il novero delle candidate è ampio. Si va dalle sempre ambiziose Sassari e Bologna, alla Torino guidata dal santone Larry Brown, a Trento, Varese e Brescia che cercano conferme, fino alle "restylizzate" Brindisi e Reggio Emilia. Infine, il gruppo di chi al momento sembra un po' indietro rispetto alle altre: la neopromossa Trieste, che comunque si è attrezzata per il massimo campionato, la scoppiettante Cantù, Pistoia con una nuova guida tecnica, Pesaro con la solita infornata di giovani americani, Cremona, guidata ancora da Sacchetti.

Tra i nuovi arrivi, spiccano Mike James a Milano, Norris Cole ad Avellino, Ricky Ledo a Reggio Emilia, James McAdoo a Torino, Tony Taylor a Bologna.

Di seguito, tutte le squadre con un video e una scheda statistica di tutti i protagonisti.

EAX Armani Milano

Umana Reyer Venezia

Sidigas Avellino

Virtus Bologna

Red October Cantù

Aquila Trento

Banco di Sardegna Sassari

Grissin Bon Reggio Emilia

Oriora Pistoia

Happy Casa Brindisi

Openjobmetis Varese

Alma Trieste

Germani Brescia

VL Pesaro

Vanoli Cremona

Fiat Torino