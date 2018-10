Legabasket, James sale in cattedra: Milano batte Brindisi (103-92)

Nella prima giornata di campionato, Milano ha battuto Brindisi per 103-92.

Un primo tempo in totale equilibrio,con Brindisi che è rimasta in contatto ed ha chiuso in avanti il primo tempo meritatamente.(47-48). Poi però, come è accaduto in Super coppa, nel terzo quarto Milano ha preso le redini della partita piazzando il break decisivo: i biancorossi hanno alzato il ritmo in difesa ed in attacco non hanno sbagliato praticamente nulla guidati da un James inarrestabile (20 punti per lui) bene anche Della Valle cinico in 17 minuti ha segnato 14 punti, Micov e Brooks. Applausi anche per la squadra di Vitucci che ha dato filo da torcere fino al 40esimo ai campioni d'Italia e si è dimostrata solida con ottime capacità realizzative.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – HAPPY CASA BRINDISI 103-92

MILANO: Della Valle 14, James 20, Micov 12, Musumeci, Bertans 2, Fontecchio 3, Tarczewski 10, Nedovic 10, Kuzminskas 10, Cinciarini 6, Burns 8, Brooks 8

BRINDISI: Banks 19, Brown 19, Rush 7, Gaffney 9, Zanelli 8, Capoccia ne, Moraschini 11, Clark 8, Cazzolato ne, Wojciechowski, Chappell 11, Taddeo ne

PARZIALI: 25-24, 22-24, 34-20, 22-24