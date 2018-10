Legabasket: risultati e tabellini della prima giornata

Dopo la prima giornata di campionato, la Serie A rischia già di perdere uno dei suoi protagonisti annunciati. Larry Brown è infatti costretto a lasciare Torino e a tornare negli USA per motivi di salute. Al momento, si tratta di una "pausa", ma non è chiaro cosa succederà nelle prossime ore.

Sul campo, vincono le 3 squadre annunciate come leader della classifica. Milano dà a Brindisi la spallata nel terzo quarto, con James immancabilmente decisivo. Per i pugliesi, ottime prestazioni di Banks e Brown. Avellino, col duo Cole-Green a fare scintille, schianta Cantù, cantiere aperto e che già dalla prossima partita opterà delle modifiche (dentro Davon Jefferson). Torino resta incollata a Venezia per 45 minuti, ma nell'overtime, priva di troppi giocatori, si arrende alla giocata della partita realizzata da Haynes.

Senza Smith e Spissu, Sassari si arrende a Reggio Emilia, già Ledo-dipendente, che trova però con Butterfield le triple per scavare il solco decisivo.

Occorrono due overtime a Cremona, con Wes Saunders in evidenza, per tornare da Trento con una vittoria. Una tripla di Moore, e 30 punti di Avramovic, consentono a Varese di superare in volata la rinnovata Brescia.

Grazie alla freddezza di Blackmon, Pesaro supera Pistoia in quello che è già uno scontro diretto per la salvezza.

Trascinata da un immarcabile Punter, la Virtus rovina il ritorno in A dopo 14 anni di Trieste.



Sidigas Avellino - Mia Red October Cantù 98-81 (32-20, 26-26, 22-19, 18-16)

Filloy 3 (1/2 da 3), Nichols 15 (2/5, 3/5, 2/3), Ndiaye 4 (2/2), 5 stoppate, Sykes 11 (3/4, 1/2, 2/2), Green 32 (7/11, 5/8, 3/3), 15 rimbalzi, D'Ercole (0/1, 0/1), Cole 21 (6/9, 2/7, 3/3), 13 assist

Blakes 14 (5/13, 1/2, 1/2), Davis 8 (4/7, 0/1), Udanoh 19 (9/10, 1/1 ai liberi), Mitchell 10 (3/7, 1/4, 1/3), Gaines 17 (5/10, 2/8, 1/2), Tavernari 4 (2/4, 0/4), Tasson (0/1), Calhoun 9 (3/9, 1/4)

Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Basket Cremona 99-104 OT (15-19, 16-18, 21-19, 25-21, 22-27)

Marble 9 (3/6, 1/3), Radicevic 19 (5/7, 2/6, 3/4), Pascolo (0/1), Mian 3 (0/2, 1/1), Forray 10 (1/3, 0/1, 8/8), Flaccadori 17 (3/8, 1/4, 8/8), Mezzanotti 3 (0/1, 1/1), Gomes 16 (2/2, 4/4), 10 rimbalzi, Hogue 14 (5/7, 4/4 ai liberi), Jovanovic 8 (3/7, 0/2, 2/6)

Saunders 29 (6/9, 2/4, 11/12), Gazzotti, Diener 9 (1/1, 2/8, 1/2), Ricci 15 (4/4, 2/7, 1/2), Demps 7 (2/4, 1/6), Ruzzier 6 (2/2, 0/2, 2/2), Mathiang (0/2), Crawford 20 (4/7, 2/5, 6/7), Aldridge 18 (4/7, 3/10, 1/2)

Grissin Bon Reggio Emilia - Banco di Sardegna Sassari 85-77 (21-16, 17-27, 24-20, 23-14)

Mussini 3 (1/4 da 3, 0/1 ai liberi), Ledo 22 (4/8, 3/9, 5/6), Candi (0/1, 0/1), Gasaprdo (0/1, 0/19, Butterfield 17 (1/1, 5/9), Elonu 9 (4/5, 1/1 ai liberi), Cervi 9 (4/6, 1/1 ai liberi), Griffin 12 (4/7, 1/2, 1/2), Llompart 7 (1/2, 1/1, 2/2), De Vico 6 (2/2 da 3)

Bamforth 15 (3/8, 1/5, 6/7), Petteway 18 (5/10, 2/5, 2/2), Devecchi 3 (1/1 da 3), Magro 3 (1/2, 1/2 ai liberi), Pierre 3 (3/4 ai liberi), Gentile 10 (2/6, 1/4, 3/4), Thomas 5 (0/6, 1/2, 2/4), Polonara 2 (0/1, 0/2, 2/2), Diop, Cooley 18 (7/13, 4/6 ai liberi)

AIX Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi 103-92 (25-24, 22-24, 34-20, 22-24)

Della Valle 14 (1/3, 3/4, 3/3), James 20 (6/9, 2/7, 2/2), Micov 12 (6/8, 0/2), Musumeci, Bertans 2 (1/1, 0/1), Fontecchio 3 (1/2, 1/2 ai liberi), Tarczewski 10 (5/6), Nedovic 10 (1/3, 2/5, 2/2), Kuzminskas 10 (4/6, 2/2 ai liberi), Cinciarini 6 (1/3, 1/1, 1/2), Burns 8 (3/5, 0/1, 2/2), Brooks 8 (1/2, 2/2)

Banks 19 (5/7, 2/3, 3/4), Brown 19 (5/9, 9/10 ai liberi), Rush 7 (0/1, 2/4, 1/2), Gaffney 9 (2/5, 1/4, 2/2), Zanelli 8 (2/3 da 3, 2/2 ai liberi), Moraschini 11 (1/2, 2/2, 3/3), Clark 8 (4/10, 0/3), Wojciechowski (0/1, 0/1), Chappell 11 (4/7, 1/4)

Umana Reyer Venezia - Fiat Torino 76-75 OT (14-18, 24-17, 14-16, 16-17, 8-7)

Haynes 17 (3/5, 1/7, 8/11), Stone 15 (0/1, 5/7), Tonut (0/1, 0/4), Daye 15 (3/6, 3/7), De Nicolao 5 (0/2, 1/2, 2/2), Vidmar 1 (0/2, 1/4 ai liberi), Washington (0/2, 0/1), Biligha 2 (0/2, 2/2 ai liberi), Giuri 8 (1/2, 2/4), Mazzola 2 (1/3, 0/1), Cerella (0/1, 0/1), Watt 11 (5/8, 0/1, 1/4)

Wilson 7 (2/4, 0/1, 3/4), Rudd 9 (1/3, 2/5, 1/2), Carr 13 (2/6, 1/1, 6/8, Poeta 1 (0/2, 1/2 ai liberi), Delfino 5 (1/2, 0/1, 3/4), Cusin 10 (3/4, 4/6 ai liberi), McAdoo 11 (3/6, 1/1, 2/2), Taylor 6 (2/4, 2/2 ai liberi), Cotton 13 (3/9, 1/3, 4/4)

VL Pesaro - Oriora Pistoia 83-77 (18-23, 21-20, 18-15, 26-19)

Blackmon 21 (1/4, 3/6, 10/10), McCree 18 (6/10, 1/9, 3/4), Artis 9 (3/7, 1/5), Murray 16 (6/11, 1/1, 1/2), Conti (0/1), Ancellotti 4 (2/3, 0/2), Monaldi (0/2, 0/2), Zanotti 2 (1/1, 0/1), Mockevicius 14 (4/5, 5/5 ai liberi), 13 rimbalzi

Bolpin 4 (2/3, 0/1), Della Rosa (0/2 da 3), K. Johnson 20 (4/6, 4/7, 9/1), Peak 15 (5/10, 0/3, 5/10), Krubally 9 (4/7, 1/2 ai liberi), 11 rimbalzi, Auda 15 (6/9, 0/1, 3/3), Martini (0/1 da 3), Severini 3 (0/1, 1/2), D. Johnson 11 (4/6, 1/4)

Openjobmetis Varese - Germani Basket Brescia 81-80 (21-22, 22-19, 23-23, 15-16)

Archie 14 (4/4, 2/7, 0/1), Avramovic 30 (5/11, 5/8, 5/6), Iannuzzi (0/3), Natali, Scrubb 13 (1/5, 3/6, 2/2), Tambone 2 (0/4 da 3, 2/2 ai liberi), Cain 3 (1/2, 1/4 ai liberi), Ferrero 8 (0/2, 2/3, 2/2), Moore 11 (1/2, 3/6), Bertone 2 (0/1)

Allen 15 (1/3, 4/8, 1/4), Hamilton 20 (4/5, 4/11), Ceron (0/3 da 3), Abass 17 (2/5, 3/3, 4/4), Vitali 7 (1/1, 1/3, 2/2), Laquintana 1 (0/2, 1/2 ai liberi), Mika 4 (2/4), Beverly 3 (1/4, 1/1 ai liberi), Zerini, Moss 7 (2/3, 1/3), Sacchetti 6 (1/1, 0/2, 4/4)

Alma Trieste - Virtus Segafredo Bologna 88-92 (19-27, 20-24, 26-14, 23-27)

Knox 16 (5/7, 2/4), Strautins 6 (1/5, 1/3, 1/1), Schina 2 (1/1), Sanders 13 (5/8, 1/6), Mosley 12 (6/7), Walker 15 (2/6, 2/5, 5/6), Fernandez 8 (2/6, 1/2, 1/2), Cittadini 6 (2/2, 0/1, 2/4), Cavaliero 10 (2/3, 1/3, 3/4)

Aradori 17 (3/4, 3/5, 2/2), Kravic 8 (2/6, 4/4 ai liberi), Punter 29 (4/4, 5/5, 6/7), Taylor 13 (1/3, 2/6, 5/8), Martin 4 (1/3, 0/2, 2/2), Pajola, Cournooh 2 (0/1, 0/1, 2/4), M'baye 10 (2/4, 2/3), Baldi Rossi 7 (2/3, 1/2), Qvale 2 (1/2)





Prossimo turno:

- Fiat Torino - Alma Trieste 13/10 20:30

- Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese 14/10 12:00

- Vanoli Cremona - Sidigas Avellino 14/10 17:00

- Segafredo Virtus Bologna - A|X Armani Exchange Milano 14/10 17:30

- Germani Basket Brescia - Grissin Bon Reggio Emilia 14/10 18:00

- Oriora Pistoia - Umana Reyer Venezia 14/10 18:30

- Happy Casa Brindisi - VL Pesaro 14/10 19:00

- Red October Cantù - Dolomiti Energia Trentino 14/10 20:45