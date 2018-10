NBA Preseason- Vincono Cavaliers, Memphis e Clippers nel derby

Nottata americana che lascia lo spettacolo e delle certezze maggiori su alcune delle compagini della stagione di basket che sta per partire. I Cavaliers battono Boston in una partita senza tante storie, con gli orfani di LeBron che vincono e convincono giocando davvero un grande basket veloce. Boston perde, attaccandosi ai 17 punti della coppia Morris-Rozier, ma pagano espulsione di Smart per un acceso confronto con Jr Smith. Cavs che mettono a referto i 20 di Zizic e i 13 di uno scatenato Sexon. Overtime tra Indiana e Memphis, con i Grizzlies che vincono grazie ai 18 di Jackson e ai 16 del ritrovato Selden, a cui vanno aggiunti i 12 assisti di Rabb. Pacers con la doppia-doppia di Sabonis da 17 punti e 14 rimbalzi e i 20 di Aaron Holiday. Nel derby di Los Angeles, i Clippers si impongono sui Lakers. La squadra gialloviola mette a referto i 15 di Kuzma e i 10 assist di Rondo, ma senza Ball e James la squadra fatica troppo. Clippers con 19 di Williams,18 per Harris, con Gallinari tenuto a riposo.

Risultati della notte

Cleveland b. Boston 113-102

Memphis b. Indiana 109-104 overtime

Clippers b. Lakers 103-87