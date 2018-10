NBA Preseason- Vince Dallas,Charlotte, Indiana,Miami e Wizards

Pomeriggio e nottata NBA con ancora parecchi spunti da segnalare, alla vigilia della season. Il pomeriggio si apre con la sfida tra Dallas e Philadelphia, con i Mavs che trovano in Doncic un giovane veterano da basket americano. Per Dallas, tabella punti interessante con super Doncic,come detto, da 15 punti e Barea da 14. Sixers che si aggrappano ad Embiid da 29, 18 per Covington e 10-9-6 per Simmons. Crollano i Bulls contro Charlotte, vera rivelazione della prima parte di partite. Hornets da super versione di una squadra davvero bellissima, che mette a referto 20 punti di Walker e 16 di Lamb, aggiunti ai 12 assist targati Batum.

Chicago con una prestazione (l'ennesima super) di Lavine da 26 punti e 17 per Portis, mentre si rivede Dunn e 11 rimbalzi di Jabari Parker. Crollo dei Cavs contro Indiana, con lo show di 23 punti targati Oladipo nei Pacers. Cleveland con i 17 di Korver come migliore dei suoi. Overtime tra Nets e Detroit, con i neri che portano a casa la partita. Pistons da doppia-doppia per cambiare di Drummond da 14 punti e 10 rimbalzi, 17 di Griffin e 14 di Bullock. 24 dalla panchina per Galloway. Sponda Nets, da segnalare i 25 di Russell e i 17 della coppia Allen-LeVert. Derby della Florida che sorride a Miami, che batte Orlando di un solo punto. Heat con 13 rimbalzi di Whiteside, mentre, in attacco, 19punti di McGruder e 16 di Dragic.

Magic che mettono a referto nella prestazione la doppia-doppia di Vucevic da 22 punti e 14 rimbalzi e i 17 dell'ex Oklahoma Grant. Wizards ribattono i Knicks con Beal da 20 punti, 16 per Green e 14 targati Wall. New York con i 18 della coppia esperto Hardaway- rookie Trier. Sacramento batte gli israeliani del Maccabi Haifa in modo netto. Medio-orientali che mettono in casa i 18 di Childress e i 17 di Meeks, mentre per i Kings 22 di Hield e 18 di Jackson. Phoenix batte Warriors a sorpresa. La squadra della Baia ne ottiene 23 targati Curry, ma deludonono quelli attorno al numero 30. Suns da 18 della coppia Ayton- Anderson e 15 di TJ Warren.

RISULTATI DELLA NOTTE

DALLAS-PHILADELPHIA 115-112

CHARLOTTE-CHICAGO 110-104

CLEVELAND-INDIANA 102-111

DETROIT-NETS 108-110 OVERTIME

MIAMI-ORLANDO 90-89

KNICKS-WIZARDS 98-110

SACRAMENTO-HAIFA 132-100

WARRIORS-PHOENIX 109-117